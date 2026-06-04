Analistas prevén repunte de la inflación impulsado por alimentos y servicios: llegaría al nivel más alto en dos años

Tras el dato de abril, cuando la inflación anual se situó en el 5,68 %, los principales analistas y entidades financieras del país han ajustado sus proyecciones al alza, anticipando que el costo de vida volverá a acelerarse durante mayo, un dato que confirmará mañana el DANE.
De acuerdo con la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la bvc, así como el sondeo del Banco de la República, el consenso del mercado sitúa la inflación para mayo en el 5,89 %.
Por su parte, otras firmas como Acciones & Valores proyectan un dato ligeramente superior del 5,90 %. Sin embargo, el pronóstico más pesimista proviene del Grupo Cibest (Bancolombia), que anticipa una aceleración de 34 puntos básicos, llevando la variación anual hasta el 6,02 %, lo que representaría el nivel más alto desde agosto de 2024.
Los expertos de Bancolombia coinciden en que varios factores están confluyendo para presionar los precios al alza.
El rubro de alimentos sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Se estima una inflación mensual en este sector de entre el 0,86 % y el 0,98 %. Productos como la carne de res (0,95 %), la carne de aves (0,59 %) y ciertos tubérculos como la arracacha y el ñame (14,7 %) han mostrado tendencias alcistas significativas.
Además, la indexación derivada del incremento del salario mínimo y el alza en las tarifas de arriendos y comidas fuera del hogar están impulsando el componente de servicios, que podría alcanzar una variación anual del 6,98 %.
El incremento en los precios de los combustibles y el ajuste en las tarifas de servicios públicos (agua, gas y electricidad) también aportarán a la inflación mensual.
Del mismo modo, el mercado advierte riesgos adicionales por la incertidumbre electoral y el posible impacto del fenómeno de El Niño, que podría elevar la inflación hacia el 7 %.
En consecuencia, para el cierre de 2026, el pesimismo ha crecido. Las proyecciones para final de año se han ajustado al alza, situándose entre el 6,45 % y el 6,52 %, manteniéndose aún lejos del rango meta establecido por el Banco de la República, que es de entre el 2 % y el 4 %.
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