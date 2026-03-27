BanRep llevaría la tasa de interés al 11 % en la junta de marzo, según encuesta de expectativas de Citi

El próximo martes 31 de marzo, la Junta Directiva del Banco de la República se reunirá para tomar una decisión sobre las tasas de interés. Más de 20 entidades encuestadas por Citi le apuntan a que el emisor anuncie un incremento hasta el 11 %.
En la primera sesión del año, el banco central se inclinó por un aumento de 100 puntos básicos (pb) luego de más de dos años de un ciclo de recortes y momentos de estabilidad que llevó la tasa de intervención al 10,25 %.
Los analistas consultados se mueven entre un mínimo de 10,75 % (4 de 24 entidades) y un máximo de 11,25 % (11 de 24), lo que se traduce en 50 pb y hasta 100 pb de más, aunque la respuesta promedio indica que el ajuste al alza sería de 75 pb (9 de 24).
Varias firmas han manifestado la posibilidad de que el emisor haya iniciado un ciclo de fuertes alzas, como en la pospandemia. Recientemente, el Banco Santander reveló proyecciones que indican que el BanRep podría llevar la tasa de interés por encima del 12 % en las dos próximas sesiones en medio del endurecimiento de su política monetaria.
Según la entidad financiera, todos los encuestados esperan que el banco central continúe su ciclo de subidas en la reunión de marzo, aunque persiste el desacuerdo respecto a la magnitud de los próximos movimientos.
El sondeo de Citi también revela una expectativa de tasa de interés del 11,75 % en promedio para cierre de este añoque retomaría su senda bajista en 2027, cuando terminaría en 10 %.
Sin embargo, algunos analistas ven probable llevar la tasa a un máximo del 13,5 % este 2026 y los más optimistas esperan que en diciembre del otro año regrese al 8,25, un nivel que no se registra desde mediados de 2022.
Proyecciones de inflación y crecimiento económico
La encuesta de expectativas de Citi deja ver que la mayoría de los analistas creen que la inflación se ubicaría por encima del 6,4 % en diciembre de 2026, tal como lo manifestaron el mes pasado, con respuestas que van entre 5,8 % y 6,8 %.
Esto significaría que el indicador se movería al alza el resto del año, a pesar de que en febrero cayó hasta el 5,29 % desde el 5,35 % de enero, lo cual sorprendió al consenso del mercado que anticipaban una tendencia alcista.
Tras conocer el dato oficial del DANE, los expertos encontraron que la moderación no responde a una menor demanda de los hogares ni a una corrección estructural de los precios sino a la reducción de $500 por galón en la gasolina corriente a partir del 1 de febrero, una medida reglamentada por el Gobierno que se replicó también en marzo, sumada al menor precio en bolsa del kilovatio hora (kWh).
Para 2027, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría alrededor del 4,8 %, lo que significa que disminuyó modestamente frente al 4,9 % del mes pasado, aunque podría ser mínimo de 3,9 %, de acuerdo con las firmas consultadas por Citi.
“Los analistas siguen esperando que la inflación se acelere respecto a los niveles actuales en 2026, disminuya en 2027 pero se mantenga por encima del rango objetivo de BanRep”, indicó la entidad financiera.
Respecto al crecimiento de la economía, la encuesta muestra proyecciones de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,7 % para este año que se moderaría en 2027 a un 2,4 % y rebotaría a un 2,8 % en 2028.
Citi resaltó que, en marzo, las expectativas de crecimiento para 2026 y 2027 disminuyeron en comparación con la encuesta del mes pasado, cuando las estimaciones eran de 2,9 % y 2,7 %, respectivamente.
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