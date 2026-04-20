Codirector Villamizar defiende la credibilidad del BanRep y su meta de inflación

En medio de una creciente tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República, el codirector de la entidad, Mauricio Villamizar, defendió la permanencia de la meta de inflación en el 3 %, calificándola como un estándar internacional necesario para la estabilidad económica del país.
La postura de Villamizar surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien propuso elevar dicho objetivo: “a la economía colombiana no le pasa nada si la meta es del 4 % o incluso podría llegar al 5 %”, reiteró el funcionario ante el Congreso de la República luego de haber insistido en la misma idea en otros escenarios.
Según el titular de la cartera, el país enfrenta presiones inflacionarias que no deberían combatirse solo con tasas de interés, sino con políticas públicas y subsidios. Sin embargo, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha insistido en que la cifra actual es la adecuada.
Al respecto, Villamizar fue enfático al advertir que modificar este indicador “enviaría una señal equivocada: la de ajustar la meta para hacerla más fácil de cumplir. Eso erosionaría la credibilidad que tanto ha costado consolidar”, dijo a LR.
El economista recordó que países como Chile, Perú y México mantienen objetivos similares y que la meta de 3 % “no es una meta arbitraria ni inadecuada”, pues permite ajustes de precios sin caer en la inestabilidad de casos como Argentina o Turquía.
El codirector resaltó que el esquema de inflación objetivo ha sido un proceso de aprendizaje de tres décadas. Para Villamizar, el crecimiento económico a largo plazo no es viable sin la estabilidad de precios que este marco proporciona.
Frente a los señalamientos del Gobierno de que el alza de tasas beneficia principalmente a los bancos, Villamizar calificó esta narrativa como errónea y explicó que las utilidades bancarias dependen de factores complejos como el costo de provisiones y las valoraciones de inversiones.
“No existe una relación directa ni automática entre tasas de interés más altas y mayores utilidades bancarias”, sentenció, aclarando que las decisiones del Banco de la República buscan la estabilidad macroeconómica y no favorecer a un sector específico.
Inflación y déficit fiscal
Según Mauricio Villamizar, el comportamiento de los precios sigue siendo una preocupación, con una inflación que repuntó al 5,6 % en marzo y una inflación básica que subió al 5,8 %.
A esto se suma la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, que afecta los costos de energía y fertilizantes. Villamizar advirtió que “desde ya estamos viendo cómo se generan presiones que los agentes comienzan a incorporar en precios y expectativas del IPC”, asimilando este choque al observado tras la invasión de Rusia a Ucrania.
El codirector también expresó inquietudes sobre la política fiscal del Gobierno, describiéndola como procíclica y señalando que el aumento del gasto público impulsa la demanda agregada de forma riesgosa.
En la entrevista, indicó que “un gasto fiscal que no es percibido como sostenible tiende a deteriorar la percepción de riesgo país”, lo que podría derivar en rebajas de calificación y depreciación cambiaria.
Así mismo, mencionó que el incremento del 23 % en el salario mínimo ha presionado las expectativas de inflación y podría estar desplazando trabajadores hacia la informalidad.
Finalmente, sobre la reciente apreciación del peso colombiano, el codirector explicó que no se debe a un mercado «inundado» de divisas, sino a factores externos y regulatorios.
“Una parte importante de la apreciación del peso responde al debilitamiento global del dólar”, afirmó. Aunque el Banco tiene herramientas para intervenir, Villamizar aclaró que por ahora el diferencial de tasas de interés ha tenido un papel moderado frente a otros movimientos del mercado.
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