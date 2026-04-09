Gerente BanRep le responde a MinHacienda: todos los países se han acercado a su meta de inflación, menos Colombia

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, insistió en que el hecho de que no se haya podido llegar a la meta de inflación en cinco años no justifica que esta se modifique.
En entrevista con Bloomberg Línea, el funcionario se refirió a las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien señaló que esta podría ser del 4 % o incluso superior sin afectar la economía.
“La meta de inflación del 3 % se nos volvió un mantra, un dogma. Esto no puede volverse una camisa de fuerza que afecte la economía”, dijo el titular de la cartera al inicio de esta semana.
En respuesta, Villar explicó que la meta de inflación del 3 % está muy generalizada a nivel internacional en países en desarrollo y destacó que después de la pandemia todos los países han logrado reducir la inflación y llegar a la meta o acercarse, excepto Colombia.
“Creo que hay varias explicaciones de la situación interna que han influido en que haya sido muy difícil”, dijo, indicando específicamente el desequilibrio de la política fiscal y el fuerte aumento del salario mínimo para este año. “Cuando pusimos la meta creímos que este año se iba a poder cumplir, pero la inflación no bajó en lo que estaba previsto”, reconoció.
Finalmente, recordó que el banco central tampoco ve viable cumplir con la meta de inflación este año, aunque destacó que siguen trabajando para que el país se acerque hacia ella en 2027.
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