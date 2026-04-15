MinHacienda plantea subir meta de inflación en Colombia: «No pasa nada si se sube a 4 % o 5 %»

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró este miércoles en un debate en el Congreso que la meta de inflación en Colombia, fijada por el Banco de la República en 3 %, con un rango de entre 2 % y 4 %, podría aumentarse.
«A la economía colombiana no le pasa nada si la meta es del 4 % o incluso podría llegar al 5 %; no se desmorona la economía colombiana«, expresó.
De otro lado, el titular de la cartera reconoció que en Colombia hay presiones inflacionarias, pero dijo que estas no se deben enfrentar con mayores tasas de interés, sino con políticas públicas.
En ese sentido, dijo que el Gobierno está pensando en tomar medidas complementarias que reduzcan estos impactos, sobre todo para «evitar que la inflación en alimentos y por fertilizantes afecte seriamente los indicadores de crecimiento de la inflación».
Cambio en meta de inflación en Colombia y otros anuncios
«Estamos buscando establecer un subsidio mucho más importante a fertilizantes para reducir costo de la producción agropecuaria, además estamos estructurando medidas de crédito con tasas compensadas para el sector agropecuario y de pequeñas y medianas industrias, a través de Bancóldex, el Banco Agrario y Finagro», afirmó el MinHacienda.
Y añadió: «Estamos tomando medidas porque sabemos que sí hay una presión inflacionaria; no lo estamos desconociendo y para el Gobierno es claro que la hay. El problema es cómo la controla, si lo hace aumentando las tasas de interés, para aumentar adicionalmente los costos de producción al sector real. O, si le damos condiciones favorables para que esa producción (…) incremente. Y, además, si generamos mayor demanda a través del salario mínimo vital, eso debe generar mayor producción».
En su declaración ante el Congreso, Ávila afirmó que el Gobierno está buscando «activar la economía» y así «generar mayor producción».
De otro lado, el funcionario anotó que sí hay un panorama complejo en el frente fiscal, aunque afirmó que no se debe a medidas del Gobierno, sino a problemas heredados. Entre estos, el pago hecho al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Adicionalmente, dijo que diversas reformas tributarias han sido negadas por el Congreso y la Corte Constitucional, lo cual ha generaod un impacto en las cuentas del país.