Petro prohibirá exportaciones para combatir inflación; habría nueva emergencia económica y otra tributaria

Como respuesta al más reciente incremento de la tasa de interés del Banco de la República de 100 puntos básicos (11,25 %), el presidente Petro reveló un primer paquete de medidas, enfocada en entregar más subsidios.
La primera medida tiene que ver con subsidio a los fertilizantes en Colombia para reducir el costo de producción agropecuario. Al anunciarlo, el mandatario colombiano afirmó que “no se deben exportar fertilizantes hechos en Colombia, lo que se produzca se queda en Colombia para alimentación de los colombianos y que se subsidie”.
El segundo punto tiene que ver con créditos con tasas compensadas para el sector agropecuario, “esto significa subsidio” dijo Petro y mencionó que “el Banco Agrario y Finagro tienen que variar su política y la banca privada también”.
Otros subsidios y freno a exportación de carne
Anunció también que no habrá exportación de carne: “A pesar de que sacrificamos balanza comercial, es preferible que baje el precio de la carne para todos los colombianos”.
En relación con Bancóldex, Petro dijo que “debe iniciar el crédito subsidiado a la pequeña y mediana industria”. Será un subsidio a la tasa en las regiones de emergencia, a las empresas que exporten, siempre que sean agroindustriales, con el foco en una reducción en el precio de alimentos.
Nueva reforma tributaria y emergencia económica
Otro de los sectores mencionados por el presidente fue la construcción: “Reemplazaríamos la construcción de vivienda nueva, por mejoramiento. El déficit de vivienda de 80 % es cualitativo, la ministra de Vivienda tiene que apersonarse de esto”.
Petro anunció que no se puede hacer a partir de crédito, sino de más subsidios, como parte de su “primer envión de medidas” y advirtió que “si el Banco de la República no quiere (bajar los precios) lo haremos nosotros y resaltó que haría otra emergencia económica si estas medidas no tienen efecto.
Además, señaló que se presentará un nuevo proyecto de ley de financiamiento en las próximas semanas.
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