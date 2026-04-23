Tradicional banco subió tasas de interés para cuenta de ahorros: También aumentó porcentaje de CDT

Las tasas de interés en Colombia se han mantenido en niveles elevados en los últimos meses. De acuerdo con el Banco de la República, la tasa de política monetaria para abril se ubicó en 11,25 %, un entorno que ha impulsado la búsqueda de alternativas de rentabilidad en distintos productos financieros.
En este contexto, Banco Falabella anunció un ajuste al alza en las tasas de su portafolio, que incluye CDT, CDAT y su programa de Alcancía Digital, con el objetivo de fortalecer su oferta y responder a las condiciones actuales del mercado.
Ajustes en tasas buscan incentivar el ahorro
La Alcancía Digital, integrada a la cuenta de ahorros sin cuota de manejo, ofrecerá una rentabilidad de hasta 9,25 % efectivo anual. Este rendimiento será escalonado según el saldo disponible, con tasas que comienzan en 6,50 % efectivo anual y aumentan progresivamente conforme crecen los recursos del cliente.
El banco precisó que estas condiciones estarán disponibles a través del programa Beneficio Plus, el cual se activa cuando el usuario recibe ingresos mensuales iguales o superiores a $1.500.000 en su cuenta de ahorros.
Por su parte, los CDT y CDAT vigentes presentarán tasas de hasta 10,90 % y 11,06 % efectivo anual, respectivamente. Estas rentabilidades variarán en función del monto invertido y del plazo elegido por el cliente, factores determinantes en la estructura de estos productos.
Catalina Fajardo, gerente de División de Productos Bancarios de Banco Falabella, señaló que actualmente se observa una mayor conciencia entre los colombianos sobre la importancia de ahorrar e invertir con información. Según explicó, los usuarios buscan opciones que les permitan hacer crecer su dinero con estabilidad, especialmente en un contexto marcado por la inflación y la necesidad de preservar el poder adquisitivo.