Entrevista | Así se definirán los clientes para Legend, la tarjeta más premium de Mastercard; se reveló rol en Venezuela

Recientemente aterrizó en Colombia la tarjeta de crédito más exclusiva del portafolio de Mastercard, llamada Legend, creando una nueva categoría de productos premium dirigida a clientes del mayor poder adquisitivo.
Una duda común entre los interesados ha sido, precisamente, cuáles son las características que deben cumplir para entrar en esa categoría premium de Mastercard.
En entrevista con Valora Analitik, Federico Martínez, presidente de Mastercard para Colombia, Venezuela, Ecuador, Surinam y Guyana, dio detalles sobre cómo será el acceso a este producto.
Además, habló sobre las apuestas de la compañía en Venezuela, el desarrollo de pagos corporativos y las novedades que vienen en tecnologías como los pagos con agentes de inteligencia artificial.
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Así funcionará Mastercard Legend en Colombia
La llegada de Legend convierte a Colombia en el tercer mercado de América Latina en recibir esta categoría de producto, que busca atender a consumidores con perfiles de gasto muy específicos.
Según Martínez, aunque Mastercard define unas características generales, “lo que buscamos es que nuestros aliados emisores, no importa si es una fintech o un banco, nos digan qué tipo de clientes podrían tener en este producto una propuesta de valor adecuada”.
Y explicó: “Nosotros traemos un perfil de cliente: qué pasiones le pueden gustar y qué tipo de consumo puede tener. Los bancos son los que deciden cómo segmentar y a quién ofrecerle el producto”.
De acuerdo con el ejecutivo, la propuesta está dirigida a un segmento de clientes que pide beneficios diferenciados, especialmente en experiencias, entretenimiento y viajes.
“Un cliente de alto valor es un cliente de altos ingresos, con ciertos perfiles de consumo. Alguien que ve valor en viajar, que le gusta el entretenimiento, la gastronomía, explorar cosas nuevas y para quien las experiencias como conciertos son relevantes”, añadió.
Martínez aclaró que no se trata de un producto masivo y que su despliegue en Colombia ha sido el resultado de más de un año de trabajo con diferentes aliados del ecosistema financiero.
Martínez indicó que una de las características de su categoría super premium será su integración internacional, pues “un Legend debe ser un Legend para Mastercard en cualquier mercado y tener beneficios equivalentes a los de un usuario doméstico de ese segmento en cada país”.
Para la compañía, Colombia se ha convertido en uno de los mercados más relevantes de la región para desarrollar este tipo de propuestas.
“Mastercard ve a Colombia como un mercado muy interesante de desarrollo. Venimos creciendo en ciertos nichos de productos, tanto en débito como en algunas líneas de crédito, y encontramos que podía haber un interés fuerte en este segmento”, afirmó.
Venezuela, segmento empresarial y pagos con IA
Además del mercado colombiano, Martínez destacó que Mastercard mantiene una presencia activa en Venezuela, donde adelanta procesos de modernización de productos y prepara nuevas oportunidades de desarrollo para el ecosistema de pagos.
“Actualmente estamos desarrollando un proceso de migración desde tarjetas Maestro hacia Mastercard Debit. La transformación busca incorporar nuevas tecnologías de producto, mejorar la experiencia de uso, fortalecer la seguridad y habilitar capacidades para comercio electrónico y pagos sin contacto”.
El directivo aseguró que la compañía continuará acompañando el desarrollo del mercado venezolano, donde tiene presencia desde hace cerca de tres décadas.
De cara a la reactivación económica en este país, destacó: “Nosotros podemos aportar conocimiento y generar conexiones a través de las redes en las que ya participamos. Hemos conversado con empresarios, bancos y diferentes actores para compartir experiencias y conocimiento sobre oportunidades futuras”.
Paralelamente, Mastercard está ampliando su propuesta en tarjetas de crédito para pequeñas y medianas empresas, así como para pagos corporativos, un segmento que todavía tiene un amplio potencial de crecimiento en Colombia y otros países de la región.
La compañía busca incorporar beneficios específicos para las empresas, incluyendo seguros, acceso a plataformas digitales y servicios de asesoría.
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Además, considera que este tipo de soluciones mejoran la operación de los negocios, pues “las tarjetas pueden simplificar procesos de conciliación, mejorar la trazabilidad de los pagos y facilitar la administración financiera”.
Otro de los desarrollos en los que trabaja Mastercard está relacionado con los pagos realizados por agentes de inteligencia artificial, que tendrían acceso a las cuentas de los usuarios y ejecutar compras de manera autónoma.
Sobre esto, Martínez explicó que “algunos emisores locales ya realizaron pruebas y lograron ejecutar pagos exitosamente”.
Martínez explicó que la visión de Mastercard no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en aplicarlas a necesidades concretas de consumidores y empresas.
A esto se suman iniciativas como Click to Pay, la expansión de la tokenización y el uso de inteligencia artificial para autenticación, monitoreo de fraude y protección de ecosistemas digitales.
Salir del “anonimato financiero”
Para la compañía, uno de los principales retos es el “anonimato financiero” y la falta de información que tienen las entidades sobre millones de personas que aún no han construido un historial suficiente para acceder a productos de crédito.
Bajo esa lógica, Mastercard busca que los pagos digitales y el uso de productos débito permitan construir una huella financiera que facilite posteriormente el acceso a otros productos.
“Queremos que, a través de una huella digital construida con el uso del débito, las personas puedan acceder posteriormente a una tarjeta de crédito, un crédito de consumo, un crédito hipotecario o un crédito comercial”.
Por ello, la compañía busca acompañar a los usuarios durante todas las etapas de su desarrollo financiero, desde sus primeros productos hasta segmentos más sofisticados.
“La idea es acompañar al consumidor durante todo su ciclo de vida financiera. Desde su primer producto hasta soluciones más sofisticadas, incluyendo productos premium para clientes de alto valor”, agregó.