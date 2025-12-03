Primicia | Mastercard lanzará en Colombia su tarjeta de crédito más premium en 2026: será superior a la Black

Los servicios y beneficios añadidos a las tarjetas de crédito hacen parte de las apuestas de las franquicias para fidelizar a sus clientes. En el caso de las categorías afluentes, es decir, de alto poder adquisitivo, la competencia no se detiene.
En el caso de Mastercard, la firma prepara dos nuevos lanzamientos en Colombia para usuarios más exclusivos, los cuales se materializarán en la primera mitad de 2026, de acuerdo con información conocida por Valora Analitik durante el Innovation Forum, que se realiza en Miami, Estados Unidos.
El primero será su nueva categoría de tarjetas de crédito, llamada World Legend, que pasó a ser la más “alta” de la compañía, incluso por encima de su ya tradicional tarjeta Black.
Este plástico ya ha aterrizado en algunos países y, según reveló a este medio Paola Durán, vicepresidente de productos de consumo para América Latina y el Caribe, “pronto, en Colombia, vamos a estar trabajando muy de cerca con nuestro equipo local para lanzar World Legend, que es el producto que está por encima de Black, que va a atraer al segmento High Net Worth de Colombia”.
Así funcionará esta nueva categoría
En términos de los requisitos, la ejecutiva mencionó a Valora Analitik que “tenemos que trabajar muy de cerca con nuestros emisores para definir cuáles van a ser esos requisitos, pero estimamos que en términos de mercado va a ser aproximadamente el top 3 % a 5 % del portafolio Black de Colombia hoy”.
La vicepresidente agregó que “la mayoría de los beneficios locales que estamos trabajando en Colombia va a estar disponible entre el primer y el segundo trimestre del año que viene”.
Además de su nueva categoría de tarjetas, también se planea el aterrizaje directamente en el país de su servicio Mastercard Collection, que ofrece beneficios en restaurantes, entretenimiento y viajes, a los que los dueños de tarjetas de la categoría Black de Colombia ya pueden acceder.
De acuerdo con Durán, “todos nuestros clientes que ya son parte de nuestra familia de productos World, por ejemplo, los clientes actuales de nuestros productos Mastercard Black en Colombia, ya tienen acceso a los beneficios de The Collection, a los que pueden acceder a través de nuestra plataforma Priceless”.
“Ellos pueden entrar en Priceless y ya pueden ver cuáles son los beneficios que tienen disponibles en las distintas geografías, tanto de Travel como de Dining y de Entertainment”.