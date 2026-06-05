Una nueva fase de funcionalidades de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, está enfocada en el desarrollo de soluciones para empresas. Varios bancos han lanzado soluciones enfocadas en segmentos corporativos.
El turno ahora es para la fintech Mono y Bancoomeva, que crearon una alianza que apunta a que las compañías colombianas integren pagos inmediatos dentro de sus propias operaciones, sin necesidad de construir infraestructura bancaria desde cero.
En este esquema, Mono aportará la capa tecnológica y de integración, mientras que Bancoomeva actuará como entidad financiera y respaldo regulatorio de la operación.
“Bre-B cambia la forma en que se mueve el dinero en Colombia, pero muchas empresas todavía no saben cómo aterrizar esa infraestructura a su operación diaria. Nuestra apuesta es que cualquier compañía pueda integrar pagos inmediatos en cuestión de semanas, bajo su propia experiencia y sin necesidad de grandes desarrollos ni expertise técnico”, explicó Juan Camilo Poveda, CEO de Mono.
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Desembolsos en 20 segundos
La implementación busca resolver casos de uso específicos en distintos sectores. En el segmento de crédito, por ejemplo, las empresas podrán desembolsar recursos en menos de 20 segundos, frente a procesos que anteriormente podían tardar hasta 24 horas.
En logística, la tecnología permite realizar pagos inmediatos a conductores una vez completan una entrega, mientras que en comercio electrónico y retail facilita la validación instantánea de pagos, reduciendo fricciones durante el proceso de compra.
Por su parte, organizaciones de economía solidaria podrán dispersar auxilios, subsidios o beneficios con trazabilidad inmediata sobre quién recibió los recursos, cuándo se efectuó el pago y por qué valor.
La solución ya se encuentra disponible para empresas en Colombia. De acuerdo con las compañías, 11 empresas ya utilizan Bre-B a través de Mono y han procesado más de 35.000 transacciones.
Además, los tiempos estimados de implementación oscilan entre cuatro y seis semanas, dependiendo de la complejidad operativa y tecnológica de cada organización.