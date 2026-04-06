Este banco desbancó a NuBank y otras entidades en altas tasas de interés para cuentas de ahorro

Obtener un ingreso adicional a través de cuentas de ahorro se ha consolidado como uno de los principales intereses de los ciudadanos en Colombia. En este contexto, el sistema financiero ha experimentado una transformación significativa, impulsada por la entrada de los neobancos, que han redefinido la competencia en términos de rentabilidad y condiciones para los usuarios. Esta dinámica ha llevado a las entidades tradicionales a ajustar sus estrategias con el fin de mantener su participación en el mercado.
En consecuencia, varias entidades financieras reportan actualmente indicadores favorables y se posicionan como alternativas relevantes para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ahorros. Este escenario se caracteriza por la oferta de tasas de interés más competitivas, especialmente en comparación con las condiciones históricas del sistema bancario tradicional.
De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, los neobancos continúan destacándose por ofrecer tasas de rentabilidad superiores en cuentas de ahorro, superando ampliamente a muchas entidades tradicionales. No obstante, el más reciente reporte evidencia un cambio relevante en la composición del mercado, con la incursión de un banco tradicional en los primeros lugares del ranking de tasas de interés.
¿Cuáles son las entidades financieras con mejor tasa de interés en cuentas de ahorro?
Con corte al 31 de marzo, el Banco Pichincha encabeza el listado con una tasa del 11 % efectivo anual (EA), posicionándose como la entidad con mayor rentabilidad en cuentas de ahorro y superando a los neobancos, que usualmente lideraban este segmento. En segundo lugar se ubica Ban100, con una tasa del 9,72 % EA, consolidándose como otra opción destacada para personas naturales interesadas en optimizar el rendimiento de sus recursos.
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El tercer puesto corresponde al Banco Finandina, que ofrece una tasa del 9,01 % EA. El grupo de las cinco entidades con mejores rendimientos se completa con Nubank, con un 8,28 % EA, y Lulo Bank, con un 7,89 % EA. Estos resultados reflejan un entorno competitivo en el que tanto neobancos como entidades tradicionales buscan atraer clientes mediante condiciones más favorables.
En contraste, la banca tradicional presenta tasas considerablemente más bajas en la mayoría de los casos. Bancolombia registra una tasa del 0,07 % EA, seguido por el Banco de Bogotá con 0,22 % EA, BBVA con 0,33 % EA, AV Villas con 0,39 % EA y Davivienda con 0,45 % EA. Por su parte, el Banco Caja Social ofrece un 0,85 % EA, DaviBank un 1,79 % EA y el Banco Popular un 2,39 % EA. Entre las entidades tradicionales con mejor desempeño se encuentra Bancamía, que alcanza una tasa del 6,13 % EA.