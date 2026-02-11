RentaPlus Bancamía: la cuenta de alta rentabilidad que ingresa al top de las de mayor rendimiento en Colombia

Al inicio del año muchos colombianos se preguntan cómo proteger su dinero frente a la inflación y dónde invertir sus ahorros para que no pierdan valor con el tiempo.
Es así como en un contexto donde las tasas de interés han tenido ajustes y el dinero en cuentas tradicionales ofrece rendimientos muy bajos, las cuentas de ahorro de alta rentabilidad se han convertido en una alternativa atractiva para los perfiles conservadores y para quienes desean mantener liquidez sin renunciar a una rentabilidad competitiva.
Por ello, Valora Analitik resalta cinco cuentas que destacan por sus atributos en el inicio de 2026 en Colombia:
RentaPlus Bancamía escala al top de las cuentas más rentables de Colombia
RentaPlus es la cuenta de ahorro de alta rentabilidad de Bancamía que ofrece hasta 11 % E.A. (y que ingresó en febrero al top de las más altas del mercado colombiano), la cual se presenta como una solución accesible, segura y flexible para quienes buscan hacer que sus ahorros trabajen de manera más eficiente.
La estructura de rentabilidad de RentaPlus permite que montos desde cero generen intereses de la siguiente manera:
- 5% E.A. para saldos entre $0 y $5.000.000
- 8% E.A. para saldos entre $5.000.001 y $10.000.000
- 10% E.A. para saldos entre $10.000.001 y $50.000.000
- 11% E.A. para saldos superiores a $50.000.000
Esta cuenta combina tasas competitivas con acceso inmediato a los fondos y cero costos de apertura o manejo, características clave para quienes buscan simplicidad y rendimiento. Asimismo, actualmente RentaPlus premia el ahorro con la posibilidad de ganar hasta $220.000 en efectivo, sin rifas ni sorteos (hasta el 31 de marzo de 2026), con una campaña que reconoce los aportes e incrementos en esta cuenta.
Estos intereses se liquidan mensualmente basados en el promedio de saldos, ofreciendo así un beneficio proporcional al crecimiento del ahorro.
Además de su rentabilidad, RentaPlus ofrece beneficios funcionales que refuerzan su conveniencia: los usuarios pueden administrar su saldo con una tarjeta débito Visa Bancamía, realizar abonos desde otros bancos mediante PSE, retirar dinero sin tarjeta en cajeros de la red BBVA sin costo, y efectuar pagos, recargas y transferencias a través de los canales digitales o en cualquier corresponsal u oficina de Bancamía.
La cuenta también se integra con la infraestructura de pagos inmediatos Bre-B, lo que facilita transferencias sin costo. El ahorro está respaldado por el seguro de depósitos de Fogafín hasta $50 millones, un factor importante para quienes priorizan la seguridad del capital.
Cuenta Pibank
Pibank también se encuentra entre las cuentas de ahorro de mayor rentabilidad con una tasa del 11 % efectivo anual sobre el saldo vigente para febrero de 2026.
Esta opción respaldada por el Banco Pichincha resalta por ser una cuenta de ahorro digital en pesos, cuya apertura se realiza de manera 100 % online, sin necesidad de trámites presenciales.
A diferencia de una cuenta tradicional, no cuenta con tarjeta débito ni permite recargas vía PSE o débitos automáticos, por lo que está concebida principalmente como una cuenta para el ahorro y no como una herramienta transaccional de uso cotidiano.
Adicionalmente, el banco establece un límite en el número de transferencias mensuales, que puede ser de hasta 20 movimientos, una característica que refuerza su enfoque en la acumulación y gestión del ahorro más que en la operatividad diaria.
Cuenta FlexiDigital de Finandina
Banco Finandina ofrece la Cuenta FlexiDigital, un producto de ahorro con un esquema de rentabilidad escalonado que permite alcanzar hasta 10 % E.A. cuando el usuario traslada su dinero al denominado “bolsillo de ahorro”.
En su componente transaccional, la cuenta reconoce una tasa cercana al 0,15 % E.A., mientras que el mayor rendimiento se obtiene al mover los recursos al bolsillo, donde la rentabilidad puede llegar hasta 10 % E.A. dependiendo del monto ahorrado y del tiempo de permanencia.
La apertura de la cuenta es completamente digital y no tiene cuota de manejo; sin embargo, para acceder a la tasa máxima es necesario trasladar el saldo al bolsillo y mantenerlo sin movimientos durante el periodo exigido, por lo que, aunque no se trata de un CDT, funciona en la práctica como una modalidad de ahorro con recursos inmovilizados.
Cuenta 100pre de Ban100
Ban100 ofrece una cuenta de ahorros remunerada con una tasa de rentabilidad que puede llegar hasta el 10 % efectivo anual, aunque para acceder a este rendimiento es necesario cumplir con ciertas condiciones definidas por la entidad.
La rentabilidad se aplica de manera escalonada según el monto depositado en la cuenta: los saldos entre $1 y $10 millones obtienen una tasa del 6,50 % E.A.; los montos superiores a $10 millones y hasta $30 millones reciben una rentabilidad del 9,50 % E.A.; y a partir de $30 millones en adelante, la tasa alcanza el 10 % E.A.
A su vez, no tiene cuotas mensuales ni cargos recurrentes, lo que permite flexibilidad sin costos, pues no aplica penalidades, permitiendo administrar el dinero y disponer de él.
Al abrir la cuenta 100pre, también se recibe una tarjeta débito Visa, con la que se pueden realizar compras en comercios físicos y en línea, así como retirar efectivo en cajeros automáticos de forma simple y segura.
Cuenta digital de Bold
Bold, conocido en el mercado colombiano por su terminal de pagos para comercios, también cuenta con una oferta de ahorro digital que alcanza rentabilidades de hasta 8,5 % E.A.
Se trata de una cuenta de depósito diseñada principalmente para pequeños negocios y emprendedores, aunque está disponible para personas naturales, con un enfoque claro en quienes ya utilizan el ecosistema de pagos de la compañía.
La cuenta se abre de manera completamente digital y permite que los recursos que permanecen en ella generen rendimientos, lo que la convierte en una alternativa para que los comercios remuneren su caja diaria y optimicen el manejo de su flujo de dinero, especialmente cuando los ingresos se canalizan a través de Bold.
De esta manera, Valora Analitik destaca estas cinco cuentas como opciones claras en el ecosistema financiero colombiano para quienes inician el 2026 evaluando dónde colocar sus ahorros y generar rendimientos que superen la inflación y mantengan liquidez.
Su estructura de tasas escalonadas, ausencia de costos y facilidad de acceso, las convierten en opciones que sobresalen frente a otras cuentas tradicionales del mercado u otras que han reducido progresivamente su rentabilidad.
No obstante, es importante que los ahorradores comparen las condiciones y tasas vigentes de cada producto al momento de tomar una decisión, teniendo en cuenta sus objetivos financieros y su tolerancia al riesgo en el corto, mediano y largo plazo.