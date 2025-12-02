DaviBank entra a la competencia de las cuentas remuneradas en Colombia: así queda el nuevo ranking

La competencia de las cuentas de ahorro remuneradas en Colombia sumó un nuevo jugador: desde el 1 de diciembre, DaviBank entró a competir con una tasa de 8 % efectivo anual (EA) en los bolsillos de sus cuentas de ahorro, en línea con la oferta que ya venía manejando Davivienda.
En un contexto de inflación alrededor del 5 % anual y una tasa de intervención del Banco de la República en 9,25 % a noviembre de 2025, las cuentas de ahorro de alto rendimiento se consolidan como una alternativa para quienes buscan liquidez inmediata sin renunciar del todo a la rentabilidad, en paralelo a los CDT y otros productos de renta fija.
Con corte de diciembre de 2025, Valora Analitik comparte un ranking de las principales cuentas de ahorro y bolsillos remunerados del mercado colombiano, con sus características y requisitos.
Las cuentas de ahorro más rentables a diciembre de 2025
Es importante resaltar que las tasas son referenciales y pueden cambiar; siempre es clave verificar la vigencia en la página de cada entidad antes de tomar una decisión.
Con lo anterior, este el panorama de las principales cuentas de ahorro remuneradas y bolsillos de alto rendimiento disponibles en Colombia.
Pibank: 11 % E.A., digital y sin tarjeta
Pibank se mantiene en el tope del ranking con una cuenta de ahorro que paga 11 % E.A. sobre el saldo, actualizado a septiembre de 2025.
- Tasa: 11 % EA.
- Producto: cuenta de ahorro digital en pesos.
Requisitos y condiciones clave:
- Apertura 100 % online.
- Sin tarjeta débito, ni recargas PSE ni débitos automáticos; está diseñada más como cuenta “parqueadero” de ahorro que como cuenta transaccional.
- El banco limita el número de transferencias mensuales (hasta 20), por lo que es ideal para ahorro y no para uso diario.
Global66 (cuenta en pesos): hasta 11 % E.A.
Global66, fintech especializada en pagos y remesas, ofrece en Colombia una cuenta en pesos que paga hasta 11 % E.A., posicionándose también en el tope del mercado, según rankings recientes de cuentas más rentables.
- Tasa: hasta 11 % E.A. sobre saldos en COP, dependiendo de condiciones de saldo y uso.
- Producto: cuenta digital (SEDPE) para manejo de pesos y pagos.
Características:
- 100 % digital, apertura desde la app.
- Sin cuota de manejo.
- Enfocada en usuarios que usan Global66 para pagos, remesas y manejo de divisas.
Banco Finandina – Cuenta FlexiDigital / Bolsillo de ahorro: hasta 10 % E.A.
Banco Finandina ofrece una cuenta de ahorro con esquema escalonado que llega hasta 10 % E.A. cuando el usuario mueve el dinero al “Bolsillo de ahorro”.
Tasa:
- De 0,15 % E.A. en la parte transaccional.
- Hasta 10 % E.A. en el bolsilllo de ahorro, según monto y permanencia.
Requisitos:
- Apertura digital, sin cuota de manejo.
- Para acceder a la tasa máxima hay que trasladar el saldo al bolsillo y dejarlo quieto el tiempo exigido (no es estrictamente un CDT, pero funciona como ahorro inmovilizado).
Bold: cuenta de ahorro digital hasta 10 % E.A.
Bold, conocido por su terminal para comercios, también ofrece una cuenta de depósito con rentabilidades de hasta 10 % E.A., especialmente dirigida a pequeños negocios y emprendedores.
- Tasa: hasta 10 % E.A.
- Perfil: personas naturales y, sobre todo, pequeños comercios que manejan flujo vía Bold.
Características:
- Apertura digital.
- Rentabilidad concentrada en saldos que se mantienen en la cuenta; es una alternativa para que los negocios remuneren su caja diaria.
RappiPay – RappiCuenta y Bóvedas: 9 % EA y hasta 10 % E.A.
RappiPay ha ido subiendo la apuesta y desde octubre de 2025 ofrece 9 % E.A. en la RappiCuenta y hasta 10 % E.A. en las “Bóvedas”, según comunicación oficial de la compañía.
RappiCuenta (cuenta de ahorro):
- Tasa de 9 % E.A. sin condiciones especiales, sobre el saldo disponible.
- Sin cuota de manejo.
- Retiros sin costo en la red de cajeros Davivienda.
- Depósito amparado por Fogafín hasta por $50 millones.
Bóvedas (tipo bolsillo/plazo):
- Hasta 10 % E.A. dependiendo del plazo elegido (90, 180 o 360 días).
- Requiere inmovilizar el saldo durante el plazo seleccionado (se acerca a un CDT pero sigue dentro de la lógica de cuenta de ahorro remunerada).
Ban100
Finalmente, Ban100 cuenta con una tasa de rentabilidad del 10 % E.A. No obstante, se deben cumplir algunos requisitos para poder obtener dicha remuneración.
En ese sentido, así funcionará la rentabilidad de acuerdo con los montos depositados en la cuenta de ahorros remunerada:
- $1 a $10 millones: 6,50 % E.A.
- $10 millones a $30 millones: 9,50 % E.A.
- $30 millones en adelante: 10 % E.A.
AV Villas
El banco AV Villas ofrece en su cuenta de ahorros una rentabilidad con tasa de hasta 9,05 % E.A. en Cuenta Móvil, y 10,5 % E.A en Cuenta Premium.
De igual manera, podrá abrir la cuenta con un saldo mínimo de $500.000.
Para conocer más detalles de cómo funciona esta cuenta, ingrese a través de este enlace.
Lulo Bank – Bolsillos y Lulo Pro: de 8 % a 10 % E.A.
Lulo Bank se ha consolidado como uno de los protagonistas en cuentas remuneradas. Su cuenta estándar paga desde 0,1 % E.A., pero al usar los Bolsillos y la modalidad Lulo Pro el rendimiento puede llegar hasta 10 % E.A.
Tasas:
- 0,1 % E.A. en saldo corriente.
- Hasta 8 % E.A. en bolsillos de ahorro estándar.
- Hasta 10 % E.A. en Lulo Pro, para clientes que reciben ingresos recurrentes (como nómina) en el banco y cumplen condiciones de saldo mínimo y uso.
Requisitos típicos Lulo Pro:
- Recibir mensualmente un monto mínimo (ej. desde $3 millones, según campañas recientes).
- Mantener parte del saldo en bolsillos y cumplir reglas de uso de la cuenta.
Nubank – Cajitas: 8,25 % E.A.
Nu Colombia paga hasta 8,25 % E.A. sobre los saldos guardados en sus “Cajitas”, y ofrece un plus adicional para usuarios del programa NuPlus, de acuerdo con los anuncios de la entidad.
Tasas:
- 0,1 % E.A. en el saldo general de la cuenta.
- 8,25 % E.A. en las Cajitas (ahorro separado).
Algunos clientes NuPlus pueden obtener un incremento adicional de rentabilidad (por ejemplo +0,5 puntos), sujeto a campañas vigentes.
Características:
- Apertura 100 % digital, sin cuota de manejo.
- Dinero disponible al instante: se puede sacar de la Cajita a la cuenta en segundos.
- Sin monto mínimo para empezar a ahorrar.
Ualá – Depósito de bajo monto: 9,5 % E.A.
Ualá, fintech argentina con operación en Colombia, remunera los saldos de su depósito de bajo monto con una tasa de 9,5 % E.A.
Características:
- Tasa: 9,5 % EA.
- Depósito de bajo monto con tope aproximado de $10,15 millones.
- Sin cuota de manejo, apertura 100 % online.
- Retiros y transferencias gratuitas dentro de los límites establecidos.
Banco Popular – Cuenta Plateada: 8 % E.A.
Banco Popular participa en la competencia con su Cuenta Plateada, que paga 8 % EA sobre los saldos que se mantienen en la cuenta, según información oficial de la entidad.
Características:
- Tasa: 8 % EA.
- Asociada a tarjeta débito y servicios transaccionales.
- Puede requerir saldos mínimos para mantener la tasa promocional (según campaña vigencia).
DaviBank – Bolsillos 8 % E.A
Con la integración de Scotiabank Colpatria bajo la marca DaviBank, los clientes ahora también acceden a bolsillos de ahorro que pagan 8 % E.A., en línea con la estrategia de Davivienda Group.
Características:
- Tasa: 8 % EA en bolsillos de las cuentas DaviBank.
- Características clave:
- Retiros ilimitados en cajeros DaviBank y Davivienda.
- Uso de la app para crear bolsillos y aprovechar la rentabilidad.
En la práctica, un cliente DaviBank entra directamente en la guerra de tasas altas con un producto similar al de Davivienda, pero con más cobertura física por la integración de redes.
Banco Caja Social
El Banco Caja social en su cuenta de ahorros remunerada ofrece una tasa de interés del 8 % E.A. sobre el dinero ahorrado, siempre y cuando no se realicen retiros durante el mes.
De igual manera, ingresando a través de este enlace podrá conocer todos los beneficios que ofrece la cuenta de ahorros.