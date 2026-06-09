¿Qué es Forex y por qué es tan popular entre los colombianos?

Por: Mónica Fernández
No cabe duda de que vivimos en un mundo cada vez más hiperconectado. Las economías se mueven e interactúan constantemente y eso puede verse como una oportunidad para muchos mercados, en donde la volatilidad dice presente. Con un análisis pertinente y preparación, es posible obtener ganancias y aumentar el capital.
Así lo analizan miles de colombianos y colombianas que han encontrado, particularmente, en el sector Forex, una chance de aprovechar el ritmo de un mundo cada vez más veloz e impredecible. En el siguiente artículo, nos adentraremos en todos los detalles.
¿Qué es el sector Forex?
Antes de empezar a invertir en Forex, comencemos por lo más básico: su nombre proviene de la expresión Foreign Exchange, que significa intercambio de divisas. Este mercado se mueve tanto por los inversores privados e institucionales, como por las personas que viajan al exterior o quienes exportan o importan productos.
Sin embargo, aquí nos centraremos en las inversiones y operaciones financieras realizadas tanto por bancos, empresas, gobiernos e inversores que buscan gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades que se presenten en este mundo hiperconectado: un anuncio en Estados Unidos puede mover el valor de múltiples divisas.
El mercado más grande
Lo que diferencia al mundo Forex de otros mercados, como las acciones, es que no posee una sede física ni una autoridad centralizada. Es un mercado descentralizado que conecta a múltiples redes de bancos, instituciones financieras, plataformas electrónicas y más con el fin de obtener un panorama general en tiempo real.
El mercado Forex, gracias a esta estructura, permanece activo prácticamente las 24 horas de los días de la semana. Los movimientos en los husos horarios en los principales centros financieros como Nueva York, Londres, Tokio, Sidney o Río de Janeiro.
Por supuesto, esta actividad constante también genera que sea el mercado con mayor liquidez. Es decir, se puede operar en todo momento tanto para la compra como la venta, acelerando los procesos y favoreciendo las distintas estrategias que posean los colombianos y colombianas.
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¿Cómo se opera en Forex?
En el sector Forex siempre se negocia de a pares de divisas. Cuando se compra una divisa, al mismo tiempo se está vendiendo otra. El par más negociado que es el EUR/USD se basa en especular el precio de ambas divisas entre sí. Si se especula con la suba del dólar, el euro será quien baje en el par.
Los pares de divisas, dentro del sector Forex, se suelen clasificar en tres categorías: los pares principales, que incluyen siempre al dólar de Estaos Unidos; los pares cruzados o menores, que combinan monedas importantes, pero sin incluir el dólar; pares exóticos, que incluyen monedas de economías emergentes junto a una divisa importante.
¿Por qué es tan popular en Colombia y en la región?
Como hemos comentado, gran parte de la popularidad de este mercado en Colombia se centra en su liquidez. Al contar con compradores y vendedores en todo momento, las operaciones se ejecutan con velocidad. Para aquellos que diversifican y buscan operar con rapidez, el Forex es una gran alternativa.
De la mano con ello, se puede aprovechar la amplia disponibilidad horaria y su fácil acceso gracias a las herramientas Fintech. La chance de poder operar con distintos pares de divisas en la misma pantalla abre una serie de grandes oportunidades que se pueden aprovechar en un contexto de volatilidad.
Ahora bien, es importante señalar que la accesibilidad no significa sencillez. El mercado Forex, como todo dentro del sector financiero, posee sus riesgos particulares y sus conceptos que se deben manejar con seguridad. Mientras más educación financiera se posea, mayor solidez para operar en ritmos acelerados.
Conclusión final
Invertir en Forex es una posibilidad más que interesante en Colombia, pero también debe tomarse con precaución. El riesgo financiero siempre dice presente, sobre todo en un mundo tan incierto como el actual. Es por ello que antes de empezar a operar, dedícale tiempo a tu formación y conocimiento financiero para reducir el margen de error.