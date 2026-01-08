Es oficial: Precio de los arriendos en Colombia solamente podrá subir esto en 2026

El DANE informó cuál fue la inflación del país para el año pasado, dato importante para establecer el precio de los arriendos en Colombia, que es el techo límite que tienen los dueños de inmuebles para poder aumentar el canon.
De acuerdo con el reporte del DANE, el IPC anual del 2025 mostró una variación del 5,1 %, dato que, según el mismo informe, se debe a la variación de importantes precios de la economía nacional.
De un lado, por ejemplo, los precios de los alimentos, así como la variación de los servicios públicos anclados a energía, incluido el gas, también surtieron efectos sobre el dato final que determina el máximo a subir para el precio de los arriendos en Colombia.
Hay que recordar también que, del lado de los analistas del mercado, la variable correspondiente a los servicios, justamente con foco en el precio de los alquileres, también explicó buena parte de la inflación dada a conocer para el año pasado.
¿Cuánto suben los arriendos en Colombia con la nueva inflación?
Con esto de base, una persona con un arriendo mensual de $1.500.000 verá un aumento de $76.50, para pasar a pagar un total de $1.576.500. Mientras que, para una persona que paga $2.000.000, el incremento será de $102.000.
La ley es clara en que los dueños de los inmuebles no pueden aumentar el canon de arriendo por encima de esta franja sobre la base de que se estaría especulando con estos precios y generando presiones extra para la inflación de este año.
Adicionalmente, aclara la norma, este ajuste no se da desde enero, entendiendo que el aumento aplica desde el momento en que se renueva el contrato.
Lo anterior quiere decir que, si el contrato de arrendamiento fue firmado en marzo, desde ese momento empieza a aplicar el cambio en los arriendos en Colombia.
Analistas locales señalan que, sin embargo, costos asociados a los arriendos, como las cuotas de administración, podrían ver un aumento muy por encima de lo que sea el dato de inflación y mucho más cercano al 23 % del salario mínimo.