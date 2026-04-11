Concurso Procuraduría 2026: así se reparten los puntos que definen quien se queda con las vacantes 

Conseguir un empleo en el Estado, con estabilidad laboral, ingresos competitivos y proyección de carrera, sigue siendo uno de los principales objetivos de miles de colombianos. En ese escenario, el Concurso Procuraduría 2026 se convierte en una de las oportunidades más relevantes del año, no solo por el número de vacantes, sino por la forma en que se definirá quién logra quedarse con esos cargos.
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La Procuraduría General de la Nación ya dejó claras las reglas del proceso mediante la Resolución 076 del 24 de marzo de 2026, en la que establece cómo será el concurso de méritos, cuáles son las etapas, los requisitos, los costos y, sobre todo, cómo se asignarán los puntajes que terminan definiendo la lista de elegibles.
El documento es clave porque no solo convoca el proceso, sino que determina con precisión qué factores pesan más en la evaluación. De hecho, la entidad señala que el concurso busca “proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema especial de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación” , lo que implica cargos en distintos niveles y con diferentes perfiles.
Así funciona el proceso de selección y cómo se reparten los puntajes
El concurso está estructurado en varias etapas que van desde la convocatoria hasta la conformación de la lista de elegibles. Según la resolución, el proceso incluye inscripción, verificación de requisitos, pruebas, análisis de antecedentes y publicación de resultados.
Uno de los elementos más relevantes es la distribución del puntaje. Para los cargos de niveles asesor, profesional y ejecutivo, la prueba de conocimientos tiene el mayor peso: 70% del total, y es de carácter eliminatorio, con un puntaje mínimo aprobatorio de 65 sobre 100.
A esto se suman otras dos variables: las competencias comportamentales, que representan el 20%, y el análisis de antecedentes, con un 10%. Esta estructura deja claro que el conocimiento técnico es el principal filtro, pero no el único.
Para los niveles operativo y administrativo, la distribución cambia. La prueba de conocimientos tiene un peso del 60%, mientras que las competencias comportamentales y el análisis de antecedentes tienen cada una un 20%.
En todos los casos, la evaluación se realiza en una escala de 0 a 100 puntos, y el resultado final corresponde a la suma ponderada de las pruebas. La resolución precisa que “la calificación final será la sumatoria de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas aplicadas”.
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Qué se evalúa en el análisis de antecedentes y por qué es clave
Aunque el peso del análisis de antecedentes es menor frente a la prueba de conocimientos, puede ser determinante en el resultado final, especialmente en casos donde los puntajes están muy cercanos.
En este componente se evalúan factores como la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y la experiencia profesional o docente. La resolución establece que estos elementos permiten asignar puntajes adicionales que pueden marcar la diferencia en la clasificación final.
Por ejemplo, para niveles asesor, ejecutivo y profesional, los aspirantes pueden obtener hasta 40 puntos por educación formal, hasta 20 puntos por educación adicional y hasta 40 puntos por experiencia profesional o docente adicional relacionada.
Esto implica que no basta con aprobar el examen. El perfil académico y la trayectoria laboral pueden ser decisivos para escalar posiciones en la lista de elegibles.
Fechas, costos y proceso de inscripción que deben tener en cuenta los aspirantes
La resolución también establece aspectos operativos clave del concurso. El proceso de inscripción se realizará de manera virtual a través del portal oficial habilitado por la Procuraduría, donde los aspirantes deberán cargar toda la documentación que respalde su formación y experiencia.
El cronograma indica que las inscripciones están previstas entre el 1 y el 12 de junio de 2026, en horarios establecidos por la entidad. Además, el proceso exige el pago de derechos de participación, que varían según el nivel del cargo.
Para 2026, los costos definidos son de $58.400 para empleos del nivel operativo y técnico y de $87.500 para empleos de niveles profesional, asesor y ejecutivo. Estos valores deben ser cancelados dentro de los plazos establecidos para que la inscripción sea válida.
La entidad advierte que la inscripción implica la aceptación total de las condiciones del concurso y que los aspirantes deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos antes de registrarse.
Vacantes, requisitos y alcance del concurso en la Procuraduría
El proceso contempla la provisión de múltiples vacantes distribuidas en diferentes niveles, incluyendo cargos profesionales, técnicos y administrativos. Según las tablas del documento, se ofertan posiciones como asesor, auxiliar administrativo, técnico administrativo, profesional universitario y procurador judicial, entre otros, con cientos de vacantes en total.
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La convocatoria está dirigida a ciudadanos que cumplan con los requisitos de formación y experiencia establecidos para cada cargo, y también permite la participación de quienes ya hacen parte del sistema de carrera administrativa.
La resolución aclara que el proceso se rige por principios de mérito, transparencia e igualdad, y que los aspirantes deberán acreditar sus estudios y experiencia mediante documentación válida y verificable. Siga las últimas novedades del concurso de la Procuraduría haciendo clic en este enlace.