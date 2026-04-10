Becas para colombianos en Australia: así puede estudiar inglés y acceder a beneficios migratorios 

Cada vez más colombianos están buscando oportunidades para estudiar inglés en el exterior no solo como una meta académica, sino como una decisión estratégica que les permita mejorar su perfil profesional, acceder a mercados internacionales y lograr migrar. Por ese motivo, muchos están a la expectativa de becas y experiencias de este tipo.
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En ese escenario, Australia vuelve a posicionarse como una alternativa relevante, especialmente por la combinación entre educación, calidad de vida y opciones de crecimiento a futuro.
Precisamente, Adelaide University anunció la disponibilidad de becas para 2026 dirigidas a estudiantes colombianos interesados en fortalecer su inglés académico y profesional mediante el programa General English for Academic Purposes (GEAP).
Becas en Australia para estudiar inglés: qué incluye la oferta para colombianos
La iniciativa contempla una beca del 35 % sobre el valor de la matrícula del curso GEAP, dirigida a estudiantes que buscan mejorar su dominio del idioma en un entorno universitario australiano.
A esto se suman beneficios adicionales por mérito académico del 15 % y 25 %, así como incentivos que pueden alcanzar hasta el 50 % para estudiantes con desempeño académico excepcional, lo que amplía el alcance de la convocatoria para perfiles con alto rendimiento.
“Australia se ha consolidado como un destino cada vez más atractivo para estudiantes colombianos que buscan fortalecer su inglés en un entorno académico internacional. Adelaide, en particular, ofrece una combinación única de calidad educativa, calidad de vida y oportunidades profesionales que permiten a los estudiantes proyectar su desarrollo académico y laboral a nivel global”, afirmó Ximena Ospina, representante de Adelaide University para Colombia y Latinoamérica.
Programa GEAP: cómo funciona y qué tipo de beneficios ofrece
El programa General English for Academic Purposes (GEAP) está diseñado para estudiantes que buscan mejorar sus competencias en inglés para fines académicos o profesionales, así como para quienes desean prepararse para futuros estudios en Australia o incluso obtener créditos hacia programas universitarios.
La estructura incluye niveles desde principiante hasta avanzado, sin requisitos previos, y contempla el desarrollo de habilidades en conversación, comprensión auditiva, lectura y escritura.
Además, incorpora metodologías centradas en trabajo en equipo, resolución de problemas y escenarios reales, lo que busca una formación más práctica y alineada con entornos internacionales.
Entre las especializaciones disponibles se encuentran inglés para la vida cotidiana, cultura australiana, preparación académica y preparación para exámenes internacionales como IELTS, TOEFL y DET, lo que amplía las posibilidades de uso del idioma en distintos contextos.
Más allá del programa académico, uno de los factores que impulsa el interés por esta convocatoria es el entorno en el que se desarrolla. Adelaide fue catalogada en 2025 como la ciudad más feliz de Australia según el Happy City Index, destacándose por su calidad de vida, seguridad y conectividad cultural.
Además, el costo de vida para estudiantes puede ser entre un 10 % y un 47 % inferior al de otras capitales del país, lo que la convierte en una alternativa competitiva frente a destinos tradicionales para estudiar inglés en el exterior.
Beneficios migratorios y proceso para aplicar a las becas
Un elemento relevante dentro de la decisión de estudiar en Australia es el componente migratorio. South Australia, estado del cual Adelaide es capital, ofrece condiciones migratorias más favorables que otras regiones, lo que ha incrementado el interés de estudiantes internacionales que buscan proyectar su futuro más allá del estudio.
El interés por este tipo de programas ha venido creciendo en Colombia entre jóvenes que proyectan estudios de posgrado, profesionales con interés en movilidad laboral, empresarios con agendas internacionales y estudiantes que evalúan rutas migratorias de mediano plazo.
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Para 2026, las becas del programa GEAP cuentan con múltiples fechas de inicio durante el año, lo que permite a los estudiantes organizar su proceso de acuerdo con sus objetivos.
La convocatoria está disponible para estudiantes internacionales, incluidos colombianos, e incluye acompañamiento en admisiones, visado y orientación sobre alojamiento.
Los interesados pueden consultar la información oficial y avanzar en el proceso de aplicación en el siguiente enlace: https://adelaideuni.edu.au/study/english-language-centre
También se han habilitado canales de contacto para Colombia y Latinoamérica a través del correo [email protected] y el número +57 310 494 1238, donde los aspirantes pueden recibir orientación personalizada sobre requisitos, beneficios y fechas disponibles.