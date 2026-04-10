DIAN alista cambios en la firma electrónica: cambiará validación de documentos en Colombia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) avanza en un cambio estructural que podría transformar la forma en que se validan documentos oficiales en Colombia.
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A través de un proyecto de resolución publicado para comentarios, la entidad plantea un nuevo esquema que busca unificar y modernizar los mecanismos de firma en todos sus procesos administrativos.
El punto central de la propuesta es la adopción del llamado Instrumento de Firma Electrónica (IFE), que sería obligatorio para los funcionarios de la entidad en cualquier documento generado por medios digitales.
Aunque a primera vista puede parecer un ajuste técnico, el alcance del cambio es amplio y tiene implicaciones directas en la seguridad jurídica, trazabilidad y eficiencia de los procesos.
Qué está planteando la DIAN y por qué importa
De acuerdo con el proyecto, la DIAN busca “crear y adoptar el Instrumento de Firma Electrónica (IFE) en cualquier tipo de documento generado por medios electrónicos” . Esto implica que documentos como resoluciones, memorandos, certificaciones y otros actos administrativos deberán ser firmados bajo este nuevo sistema.
El cambio no es menor: el documento establece que esta firma tendrá “la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita” , lo que en la práctica reemplazaría progresivamente los métodos tradicionales dentro de la entidad.
Además, el proyecto fija un plazo concreto: la implementación del sistema deberá estar lista antes de finalizar 2026, lo que marca un cronograma claro para la transición digital.
La DIAN no parte de cero. En los últimos años ha venido incorporando herramientas de firma electrónica en diferentes procesos, apoyada en normas como la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, que reconocen la validez jurídica de estos mecanismos.
Sin embargo, hasta ahora el uso de firmas electrónicas estaba fragmentado en distintos sistemas y resoluciones. Por ejemplo, existían esquemas específicos para devoluciones, certificaciones o trámites aduaneros.
El nuevo proyecto busca resolver esa dispersión. Según el documento, la intención es “unificar y masificar el uso de herramientas digitales seguras en todas las dependencias” , lo que sugiere un cambio hacia un modelo más centralizado y estandarizado.
Cómo funcionará el nuevo sistema de firmas de la DIAN
El Instrumento de Firma Electrónica (IFE) se basa en mecanismos tecnológicos como contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas, que permiten identificar al firmante y garantizar la integridad del documento.
En términos prácticos, esto significa que cada funcionario tendrá un método de autenticación único, los documentos firmados no podrán ser alterados sin que se detecte y se podrá verificar quién firmó y cuándo lo hizo.
El propio proyecto lo resume al señalar que el sistema permitirá “asegurar la identidad del firmante y la integridad del documento” .
Adicionalmente, introduce conceptos clave como:
- Autenticidad: certeza sobre quién firma el documento
- Integridad: garantía de que el contenido no ha sido modificado
- No repudio: imposibilidad de negar la autoría posteriormente
Estos elementos son fundamentales en entornos digitales, especialmente en procesos tributarios y aduaneros donde la validez de los documentos es crítica.
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Aunque la medida aplica directamente a los funcionarios de la DIAN, sus efectos se extienden a empresas, contribuyentes y usuarios del sistema tributario.
Un sistema más robusto de firma electrónica puede traducirse en mayor seguridad en trámites digitales, reducción de tiempos en procesos administrativos y menor dependencia de documentos físicos.
Para leer el proyecto de resolución completo haga clic en este enlace.