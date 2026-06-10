Director de la DIAN reconoció que el recaudo tributario se mantiene por debajo de la meta; en mayo llegó a $139 billones

El director de la DIAN, Carlos Betancourt, reveló que el recaudo tributario ha mantenido una dinámica positiva a pesar de que el Gobierno no logró que el Congreso aprobara las dos últimas propuestas de reforma tributaria.
El funcionario adelantó en entrevista con LR que, a mayo de 2026, los ingresos vía impuestos acumularon $139 billones brutos y un crecimiento del 9 %, lo que en cifras netas se traduce en $128,4 billones y un incremento del 10,5 % respecto al año anterior.
No obstante, Betancourt admitió que las cifras han estado por debajo de las metas del Ministerio de Hacienda debido a la falta de leyes de financiamiento que compensen los huecos fiscales.
Por ello, el director manifestó que, independientemente de quién llegue a la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, el país necesita una reforma tributaria que le genere ingresos adicionales.
También aseguró que Colombia enfrenta una realidad ineludible y es que el ajuste fiscal no puede basarse únicamente en el recorte del gasto, ya que el 93 % del presupuesto nacional es inflexible y está comprometido por ley en pensiones, transferencias y servicios sociales básicos.
“La posibilidad de recortar el gasto realmente es muy, muy pequeña si se quiere honrar la ley y el compromiso social; por eso se deben aumentar los ingresos de alguna manera, con reformas tributarias, con leyes de financiamiento. Un ajuste fiscal no es solo recorte, es búsqueda de ingresos”, dijo.
Para el director, una reforma tributaria estructural debe ser necesariamente progresiva, bajo el principio de que «paguen más los que más tienen y los que más ganan». Al respecto, subrayó que, en las democracias más avanzadas, el impuesto de renta recae fundamentalmente en las personas naturales y no en las empresas para no desestimular la actividad productiva y la generación de empleo.
Al respecto, recordó que el Gobierno ha intentado implementar tarifas marginales superiores para los ingresos más altos y un impuesto al patrimonio progresivo dirigido a los superricos. De hecho, la tarifa más alta la pagaron solo 62 contribuyentes.
También retomó la propuesta de que los dividendos deben tributar más cuando ya están en manos de la persona natural y no mientras se reinvierten en la empresa.
Contrabando y debilidades del sistema
El director de la DIAN señaló al contrabando como uno de los mayores desafíos del país y reveló que esta modalidad mueve unos US$8.000 millones y representa un costo fiscal de $8 billones en IVA y aranceles no recaudados.
El funcionario advirtió especialmente sobre el crecimiento del contrabando técnico, donde se declaran mercancías bajo partidas arancelarias incorrectas para pagar menos impuestos.
Gracias a la gestión de la entidad, entre enero y mayo de 2024 se realizaron 5.501 aprehensiones por un valor de $163.000 millones. Sin embargo, Betancourt señaló que existe un déficit crítico de personal en la entidad que dificulta la tarea.
Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere que la DIAN debería tener más de 22.000 funcionarios, la DIAN solo cuenta con cerca de 17.000. Mientras tanto, sumado a los concursos de provisión de cargos de carrera, se adelanta un proceso para renovar los sistemas de gestión tributaria y aduanera hacia 2028 con apoyo de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Finalmente, el director lanzó una advertencia sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero que se discute en el Congreso de la República, pero no ha avanzado en su trámite.
Por mandato de la Corte Constitucional, este debe ser ley antes del 20 de junio. De no aprobarse, a partir del 21 de junio, la DIAN perdería la facultad legal para aprehender mercancías en puertos y aeropuertos, lo que paralizaría la autoridad aduanera y favorecería directamente a las organizaciones de contrabando.
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