Congreso avanza en la aprobación del nuevo régimen aduanero, pero se prenden alertas por contrabando

Las Comisiones Segundas del Congreso de la República aprobaron este martes la ponencia positiva que inicia el debate del proyecto de ley del nuevo régimen sancionatorio aduanero.
Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Hacienda y la DIAN, busca reglamentar de manera precisa las infracciones y sanciones aplicables a la entrada y salida de mercancías en el país.
El Gobierno destacó que la construcción de esta ponencia fue el resultado de un esfuerzo de concertación con el sector privado, pues se llevaron a cabo 27 mesas de trabajo y más de 100 horas de discusión técnica durante un periodo de 12 meses.
En estas sesiones participaron activamente equipos técnicos de la DIAN, congresistas, gremios, la academia y representantes de la sociedad civil, logrando una ponencia unificada con el 100 % de sus artículos conciliados, de acuerdo con el Gobierno.
La urgencia de este debate radica en los mandatos de la Corte Constitucional. Tras declarar la inexequibilidad de regímenes anteriores por no haber sido tramitados como ley, el tribunal emitió una sentencia que otorga un plazo máximo e improrrogable hasta el 20 de junio para que la ley esté sancionada por el presidente de la República.
Si para esa fecha el Congreso no ha culminado el proceso, Colombia entraría en un «estado de cosas inconstitucionales» en materia de aduanas. Por esta razón, el Gobierno y el Legislativo consideran crucial avanzar con celeridad para garantizar la certeza jurídica y facilitar el comercio exterior colombiano.
“La Corte Constitucional le dio al Congreso hasta el 20 de junio para expedir esta ley. Si no, el régimen sancionatorio aduanero queda en el vacío. Esa urgencia está haciendo que se apruebe un texto con huecos graves”, advirtió el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco.
Así sería el nuevo Régimen sancionatorio aduanero
El proyecto de ley consta de 5 títulos y 114 artículos diseñados para modernizar y racionalizar el sistema de control aduanero.
Entre sus puntos más destacados se encuentran una reducción y simplificación de sanciones, que en cantidad pasa de 375 a 235, eliminando normas repetidas o inaplicables. Además, en la lucha contra el contrabando técnico, la normativa se enfoca decididamente en combatir la subfacturación, un flagelo que representa pérdidas fiscales millonarias para el país.
El director de la DIAN, Carlos Betancourt, destacó que, en pro de la proporcionalidad en la justicia, en adelante la ley buscar distinguir claramente entre errores formales no sancionables (como una falla de digitación) y conductas graves que defraudan al fisco.
También se sustituye la figura de la reincidencia por la cancelación de la calidad de usuario aduanero en casos de conductas gravísimas, como el uso de proveedores ficticios y se establece un límite a las sanciones para evitar la quiebra de compañías, el cual no podrá superar el 40 % de sus ingresos brutos del año anterior.
Sin embargo, de acuerdo con Junco, algunas de estas propuestas terminan por sancionar a los importadores aún si demuestran que no tuvieron culpa en casos de contrabando, lo que resulta inconstitucional. “Si se aprueba el proyecto de ley comerciantes, importadores y gremios tendrán una DIAN que no puede distinguir al contrabandista del empresario formal”, señaló.
Además, aseguró que la nueva ley podría abrirle la puerta al contrabando al exigirle a la DIAN el uso de inteligencia artificial. “El sistema aduanero tiene más de 20 años de antigüedad y se cayó tres veces en 2025. Le están pidiendo a un Renault 4 que corra en Fórmula 1”, escribió en X.
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