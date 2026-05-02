Emprendedor antioqueño, hijo de empleada doméstica, creó plataforma que genera empleo a 3.000 mujeres 

En un país donde más de 700.000 personas trabajan en el servicio doméstico —la gran mayoría mujeres— y donde la informalidad supera el 75 % del sector, la historia de un emprendedor antioqueño empieza a destacar por un giro poco común: convertir una experiencia personal en un modelo empresarial que ya genera empleo formal a más de 3.000 trabajadoras en Colombia.
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Detrás de ese resultado hay una realidad estructural que sigue marcando el mercado laboral. Según datos del DANE y el Ministerio del Trabajo, cerca del 98 % de quienes se desempeñan en este sector son mujeres, el 60 % gana menos de un salario mínimo y menos del 23 % cotiza a pensión, lo que evidencia un entorno de alta vulnerabilidad y baja protección social.
El servicio doméstico ha sido históricamente uno de los segmentos más rezagados en términos de formalización laboral en Colombia. A pesar de su tamaño, solo 2 de cada 10 trabajadoras reciben prestaciones como la prima de servicios, lo que limita su estabilidad económica y acceso a derechos laborales básicos.
Esta combinación de informalidad, bajos ingresos y falta de garantías ha generado un ecosistema donde la intermediación laboral suele ser precaria y poco estructurada, afectando tanto a trabajadoras como a empleadores.
La app que creó el emprendedor antioqueño para formalizar el servicio doméstico
Bajo ese panorama fue que nació la idea de Limpiafy, una plataforma creada por el emprendedor antioqueño Mariano Ortega, quien decidió transformar su experiencia personal en una solución empresarial.
“Como hijo de empleada doméstica, evidencié de cerca la vulnerabilidad y las carencias que enfrentan estas mujeres día a día. Esa situación fue mi inspiración para crear Limpiafy y mejorar las condiciones para las empleadas y los empleadores”, explicó Ortega.
A partir de esa premisa, el modelo fue diseñado no solo para conectar oferta y demanda, sino para formalizar la relación laboral, garantizar seguridad social y ofrecer procesos de formación a las trabajadoras.
“No nos limitamos a conectarlas con un usuario, sino que también las formamos, las contratamos formalmente y aseguramos el cubrimiento de su seguridad social”, agregó el emprendedor.
La plataforma ha logrado impactar a más de 3.000 trabajadoras en Colombia, bajo un esquema que combina tecnología, servicios por demanda y formalización laboral.
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Actualmente, Limpiafy opera en más de 40 ciudades del país y ha ejecutado más de 60.000 servicios desde su fundación, lo que evidencia una demanda creciente por soluciones estructuradas en este segmento.
El modelo articula a más de 670 usuarios en una red que permite contratar servicios de limpieza por días, tanto en hogares como en empresas, bajo condiciones reguladas y con estándares definidos.
Uno de los elementos más relevantes del modelo es la diversificación de los servicios. La plataforma ha desarrollado perfiles especializados como “gerontodoméstico”, “niñerodoméstico” y servicios de cuidado de mascotas.
Estos esquemas combinan tareas del hogar con el cuidado de personas o animales, lo que amplía las oportunidades laborales y responde a nuevas dinámicas familiares y empresariales.
Además, la compañía implementa protocolos estrictos de validación, incluyendo verificación de antecedentes en bases de datos nacionales e internacionales, con el fin de garantizar seguridad y confianza en cada servicio.
El crecimiento de este tipo de plataformas no es aislado. A nivel global, el sector de servicios de limpieza y apoyo doméstico en línea proyecta un crecimiento del 16,7 % en 2026 y podría alcanzar los US$14.700 millones en 2030, según Grand View Research.
Este dinamismo responde a una tendencia clara: hogares y empresas están migrando hacia proveedores más confiables, formales y respaldados por tecnología, lo que abre oportunidades para modelos como el desarrollado en Colombia.
De cara al futuro, la compañía busca ampliar su cobertura al 100 % del territorio nacional y avanzar en su internacionalización hacia mercados como Jamaica, Estados Unidos y República Dominicana.
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El plan también incluye la creación de un hub de bienestar integral, con iniciativas como una universidad para la profesionalización de las trabajadoras, acceso a soluciones financieras y programas de apoyo para sus familias.