Contratación pública del Gobierno Petro genera más empleo que siete sectores productivos

El mercado laboral en Colombia sigue mostrando señales positivas en términos agregados, pero con matices que abren el debate sobre la calidad y sostenibilidad de esa recuperación en la contratación de personas. Según el DANE, la tasa de desempleo en marzo de 2026 se ubicó en 8,8 %, lo que representa una caída de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 y el nivel más bajo para un marzo desde 2001.
A primera vista, el dato sugiere un fortalecimiento del empleo en el país. Sin embargo, al revisar la composición de los nuevos puestos de trabajo, el panorama cambia. La reducción del desempleo no está siendo impulsada principalmente por el dinamismo de los sectores productivos, sino por un crecimiento significativo en la contratación del sector público por parte del Gobierno Petro.
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Contratación por parte del Gobierno Petro: esto explica aumento del empleo
De acuerdo con la información oficial del DANE, la rama de administración pública, educación y atención de la salud humana y sector defensa registró el mayor incremento en número de ocupados entre marzo de 2025 y marzo de 2026.
En ese periodo, el número de personas empleadas en este segmento pasó de 2,659 millones a 3,028 millones, lo que representa un aumento de 369.000 empleos en un solo año. Esta cifra no solo lidera la generación de empleo en Colombia, sino que explica una parte sustancial del crecimiento total de la población ocupada, que aumentó en 650.000 personas en el mismo lapso.
Es decir, más de la mitad de los nuevos empleos creados en el país provienen de esta rama, con una contribución de 1,6 puntos porcentuales al crecimiento total del empleo. Esta cifra es especialmente llamativa en esa coyuntura electoral.
El peso del empleo público se hace aún más evidente al compararlo con la suma de varios sectores productivos clave de la economía.
En conjunto, siete actividades económicas —comercio, construcción, actividades profesionales, actividades artísticas, alojamiento y servicios de comida, actividades inmobiliarias y transporte— generaron:
- Comercio y reparación de vehículos: +106.000 empleos
- Construcción: +82.000
- Actividades profesionales, científicas y técnicas: +67.000
- Actividades artísticas y de entretenimiento: +40.000
- Alojamiento y servicios de comida: +30.000
- Actividades inmobiliarias: +4.000
- Transporte y almacenamiento: 0
En total, estos sectores sumaron 329.000 nuevos empleos, una cifra inferior a la generada únicamente por el sector público.
La diferencia, cercana a 40.000 empleos, refuerza el mensaje central: la contratación del gobierno supera incluso el aporte conjunto de múltiples sectores productivos.
Sectores con crecimiento y sectores en retroceso en creación de empleo.
El análisis por ramas también muestra una dinámica heterogénea en la economía. Mientras algunos sectores presentan crecimientos relevantes, otros registran contracciones que matizan el optimismo del dato agregado.
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Por ejemplo, actividades financieras y de seguros generaron 239.000 empleos, y el sector de suministro de electricidad, gas y agua sumó 125.000 nuevos puestos.
Sin embargo, en contraste, sectores como la industria manufacturera perdieron 166.000 empleos, mientras que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registraron una caída de 242.000 puestos de trabajo.
Esto evidencia que la recuperación del empleo no es homogénea y que algunos sectores tradicionales continúan enfrentando dificultades.
El hecho de que el empleo público sea el principal impulsor del mercado laboral tiene implicaciones relevantes para la lectura económica del país.
Por un lado, el aumento del empleo estatal puede tener efectos positivos en el corto plazo, especialmente en el consumo y la estabilidad de ingresos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este crecimiento en el mediano y largo plazo.
A diferencia del empleo privado, que responde a dinámicas de inversión, productividad y crecimiento empresarial, el empleo público depende en gran medida del gasto del Estado, lo que introduce variables fiscales en la ecuación.