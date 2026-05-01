Día del Trabajo: informe evidencia informalidad laboral reinante en Colombia y amenaza de la IA para los empleos 

En el marco del Día Internacional del Trabajo que se conmemora cada 1 de mayo, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario publicó un nuevo informe que pone sobre la mesa una realidad compleja del mercado laboral colombiano: mientras algunos indicadores muestran mejoras, persisten problemas estructurales y emergen nuevas amenazas que podrían redefinir el empleo en los próximos años.
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El análisis evidencia un panorama mixto en el que conviven avances en ocupación y desempleo con desafíos históricos como la informalidad y la precariedad laboral, a los que ahora se suma el impacto creciente de la inteligencia artificial.
Mercado laboral en Colombia: mejora en empleo, pero con bases frágiles
Uno de los principales hallazgos del informe es la reducción de la tasa de desempleo, que se ubicó en 8,9 % en 2025, lo que representa una caída de 2,3 puntos porcentuales frente a años anteriores.
A la par, la tasa de ocupación aumentó en 2 puntos porcentuales y la tasa global de participación creció 0,7 puntos, reflejando una mayor entrada de personas al mercado laboral.
Estos datos evidencian una recuperación progresiva del empleo en Colombia tras años de alta volatilidad. Sin embargo, este crecimiento se explica en buena parte por ocupaciones de baja calidad, lo que limita su impacto real sobre el bienestar de los trabajadores.
El informe es contundente en señalar que la informalidad sigue siendo el principal cuello de botella estructural. En 2025, el 55,7 % de los trabajadores se encuentra en condiciones informales, pese a una leve reducción de 2,2 puntos porcentuales.
Esto implica que más de la mitad de los ocupados en el país no cuenta con acceso pleno a seguridad social, estabilidad contractual ni protección laboral, lo que limita tanto la productividad como la capacidad de consumo y ahorro.
En términos económicos, esta cifra evidencia una desconexión entre crecimiento del empleo y formalización, lo que reduce el impacto positivo de la recuperación en el sistema.
Precariedad laboral: alta dependencia del trabajo independiente
Otro indicador clave es el peso del trabajo por cuenta propia. El 41,3 % de los ocupados en Colombia trabaja bajo esta modalidad, es decir, 2 de cada 5 trabajadores.
Aunque el empleo particular sigue siendo mayoritario (44 %), esta alta proporción de independientes refleja un mercado laboral donde gran parte de los trabajadores no accede a condiciones formales, lo que se traduce en ingresos inestables y menor protección social.
Este fenómeno, lejos de ser coyuntural, se consolida como una característica estructural del mercado laboral colombiano. El informe también muestra avances en la población joven. El porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan se ubicó en 22,1 % en 2025, tras una reducción de 2,6 puntos porcentuales.
Sin embargo, esta mejora convive con una brecha de género cercana a los 8 puntos porcentuales, lo que evidencia desigualdades persistentes en el acceso a oportunidades laborales y educativas.
Además, la tasa de desempleo juvenil se mantiene en niveles elevados, alrededor de 13,4 %, lo que refleja las dificultades estructurales de inserción laboral para esta población.
Inteligencia artificial: millones de empleos en riesgo
Uno de los datos más relevantes del informe es el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Actualmente, el 25,8 % de los trabajadores en Colombia —equivalente a cerca de 5,9 millones de personas— tiene alta exposición a procesos de automatización.
Adicionalmente, un 17,7 % de los ocupados —alrededor de 3,4 millones de personas— presenta baja exposición pero alta complementariedad con la IA, lo que implica que sus funciones cambiarán, pero no desaparecerán.
Este escenario plantea un cambio estructural en el mercado laboral: no solo se transformarán empleos, sino también las habilidades requeridas para desempeñarlos.
El informe proyecta que el 39 % de las habilidades laborales cambiarán antes de 2030, impulsadas por la adopción de tecnologías digitales y automatización.
Las competencias con mayor crecimiento estarán relacionadas con inteligencia artificial, big data, ciberseguridad, alfabetización tecnológica y pensamiento creativo.
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En contraste, habilidades manuales, rutinarias y operativas muestran una tendencia decreciente, lo que anticipa una reconfiguración profunda del empleo. En términos regionales, Colombia también presenta rezagos. Mientras América Latina registra un 52,8 % en indicadores asociados a empleo y desarrollo laboral, el país se ubica en 47 %, evidenciando una brecha frente al promedio regional.
Este diferencial confirma que los desafíos no son únicamente internos, sino también competitivos frente a otros mercados.
“El país no solo debe consolidar la recuperación del empleo, sino prepararse para una transformación profunda en la forma de trabajar. La formación en nuevas habilidades y la reducción de la informalidad serán determinantes para cerrar brechas”, advierten desde el Observatorio.