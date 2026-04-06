Concurso Procuraduría 2026 abre 2.800 vacantes: reglas oficiales revelan el factor que podría definir quién gana 

El concurso Procuraduría 2026 ya cuenta con reglas oficiales tras la expedición de la Resolución 076 del 24 de marzo de 2026, un documento que define no solo las condiciones del proceso, sino también los factores que podrían inclinar la balanza en una de las convocatorias más competitivas del empleo público en Colombia.
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El proceso contempla la provisión de vacantes definitivas dentro del sistema especial de carrera administrativa de la entidad, consolidando una oferta que supera los 2.800 cargos en distintos niveles y regiones del país, lo que lo convierte en uno de los concursos más relevantes en términos de volumen y alcance institucional.
La resolución establece formalmente las reglas del proceso de selección bajo la modalidad de concurso abierto de méritos, lo que implica que pueden participar tanto aspirantes externos como funcionarios ya vinculados a la entidad.
Sin embargo, uno de los elementos más relevantes es la estructura de evaluación. Según el documento, el proceso contempla varias etapas: convocatoria, inscripciones, pruebas, conformación de lista de elegibles y periodo de prueba.
En particular, las pruebas se distribuyen en tres componentes principales:
- Prueba de conocimientos (eliminatoria)
- Prueba de competencias comportamentales
- Análisis de antecedentes
Este último componente —la valoración de antecedentes— adquiere un peso estratégico, ya que puede definir posiciones finales incluso entre aspirantes que superen las pruebas escritas.
De acuerdo con la resolución, los empleos se distribuyen en diferentes niveles jerárquicos, incluyendo asesor, profesional, técnico, administrativo y operativo. Solo en el nivel profesional universitario se concentran más de 700 vacantes, mientras que en cargos administrativos y operativos se suman cientos adicionales.
En total, el documento confirma una cifra cercana a 2.826 vacantes, distribuidas en múltiples dependencias de la Procuraduría y del Instituto de Estudios del Ministerio Público.
Este volumen de oferta amplía significativamente el acceso a empleo público, pero también anticipa una alta participación a nivel nacional.
El detalle que puede definir el resultado final en el concurso de empleo en la Procuraduría
Uno de los aspectos más técnicos —y menos visibles para muchos aspirantes— está en los criterios de puntuación del análisis de antecedentes.
La resolución establece que, para ciertos niveles, este componente puede representar hasta el 20 % de la calificación total, mientras que en otros casos su peso varía según el tipo de cargo.
En esta fase se evalúan tres factores principales: educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano y experiencia profesional o docente,
Un elemento diferencial es que solo ciertos tipos de formación son válidos para puntuar, lo que excluye cursos o certificaciones que no estén alineados con las categorías definidas en la norma.
Además, la experiencia adicional —más allá del requisito mínimo— puede otorgar puntaje incremental, lo que refuerza la ventaja de perfiles con trayectoria previa, incluso en cargos que no la exigen como condición de entrada.
Costos, inscripción y plataforma oficial para aplicar a los empleos con la Procuraduría
La resolución también define aspectos operativos clave para los aspirantes. El proceso de inscripción se realizará de manera virtual a través del sitio oficial del concurso: https://www.meritoconstruyendoexcelencia.com.co/ cuya convocatoria abrirá el 1 de junio.
El registro y cargue de documentos será completamente en línea, y los aspirantes deberán adjuntar soportes de educación y experiencia en formato digital.
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En cuanto a costos, el documento establece tarifas diferenciadas:
- Aproximadamente $58.400 para niveles operativo y técnico
- Cerca de $87.500 para niveles profesional y asesor
El pago es requisito obligatorio para formalizar la inscripción y solo aplica para el empleo al que se postule el aspirante.