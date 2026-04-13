Mitad de trabajadores en Colombia perdió beneficio muy anhelado

El mercado laboral está cambiando más rápido de lo que muchas empresas —y trabajadores— esperaban. Beneficios que hace pocos años se consolidaban como un diferencial para atraer talento hoy empiezan a perder terreno, en medio de una nueva etapa de ajustes empresariales y redefinición de modelos de trabajo.
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En ese proceso, uno de los beneficios más valorados por los trabajadores en los últimos años está cediendo espacio. Y no por completo, pero sí de forma suficiente como para cambiar las reglas del juego en contratación, retención y calidad de vida.
El giro del mercado laboral: menos flexibilidad, más presencialidad para los trabajadores
El dato más contundente del estudio “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral”, elaborado por WeWork junto con Michael Page, muestra el cambio de tendencia: el 48 % de los trabajadores en Hispanoamérica ya trabaja bajo un esquema completamente presencial.
La cifra marca un contraste fuerte frente a 2023, cuando apenas el 16 % estaba en esa condición. En otras palabras, en menos de tres años el mercado pasó de priorizar el trabajo remoto a acelerar el regreso a la oficina.
Ese movimiento tiene una consecuencia directa: la reducción de uno de los beneficios más valorados por el talento en la era postpandemia, la flexibilidad en cuanto a la presencialidad, que permitía ahorrar tiempo en movilidad.
Aunque el trabajo remoto no desaparece, sí se reduce a una minoría dentro del mercado laboral.
El modelo híbrido resiste, pero ya no domina como antes
El estudio confirma que el trabajo híbrido sigue siendo el modelo preferido, pero ya no tiene el mismo peso dominante.
Hoy, el 35 % de los trabajadores opera bajo esquemas híbridos, mientras que el 54 % asegura que este sigue siendo su formato ideal, combinando días en casa y en oficina .
Sin embargo, esa preferencia no siempre coincide con la realidad. Las decisiones empresariales están empujando hacia una mayor presencialidad, lo que reduce la capacidad de elección del trabajador.
Incluso, el 35 % de los encuestados afirma que hoy asiste a la oficina con más frecuencia que hace un año, reflejando un ajuste progresivo en las políticas corporativas .
Detrás de este giro hay una transformación en la forma en que las compañías entienden el trabajo. El estudio señala que las organizaciones están dejando atrás la etapa experimental que surgió tras la pandemia para adoptar esquemas “más estructurados y sostenibles” .
En ese nuevo enfoque, la oficina ya no se concibe como un espacio para tareas individuales, sino como un punto de encuentro para la colaboración, la innovación y el trabajo en equipo.
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Esto explica por qué el regreso a la presencialidad está ganando terreno: responde a la necesidad de fortalecer la interacción entre equipos y la cultura organizacional.
El costo para el talento: menos margen de negociación
El cambio no es neutro para los trabajadores. La flexibilidad, que se había convertido en un factor clave de negociación, empieza a perder peso frente a las necesidades operativas de las empresas.
El estudio revela que el 18 % de los profesionales no aceptaría volver a un esquema completamente presencial, mientras que el 31 % afirma que no consideraría una oferta laboral sin opciones de trabajo remoto .
Esto abre una tensión clara en el mercado: las empresas buscan más presencialidad, mientras que una parte importante del talento sigue priorizando la flexibilidad.
El informe destaca que el regreso a la oficina está impactando directamente el mercado inmobiliario corporativo. Las empresas están rediseñando sus espacios para privilegiar la interacción, la creatividad y la experiencia del equipo, más que el tamaño físico de las instalaciones.
En palabras de Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica, “más que elegir entre remoto o presencial, las organizaciones están apostando por modelos híbridos que les permitan adaptarse a las necesidades del talento”.
El modelo completamente remoto pierde fuerza, la presencialidad avanza y el esquema híbrido se consolida como un punto intermedio, aunque con menor flexibilidad que en años anteriores.
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Para las empresas, el reto será encontrar el balance entre eficiencia operativa y expectativas del talento. Para los trabajadores, adaptarse a un entorno donde los beneficios ya no son los mismos.