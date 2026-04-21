Dueños de Café Oma entran en reorganización para pagar deudas por $76.000 millones 

La cadena Café Oma, una de las marcas más tradicionales del sector de alimentos y bebidas en Colombia, entró oficialmente en un proceso de reorganización empresarial para atender deudas cercanas a $76.000 millones. La decisión fue confirmada por la Superintendencia de Sociedades, tras la aprobación del acuerdo por parte de sus acreedores.
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El proceso involucra a Restcafé S.A.S., la sociedad detrás de la marca Oma, y marca un punto de inflexión en la trayectoria de una compañía con más de tres décadas en el mercado nacional. La medida busca garantizar la continuidad operativa del negocio, preservar el empleo y reorganizar sus obligaciones financieras bajo el marco de la Ley 1116 de 2006.
La Superintendencia informó que el acuerdo de reorganización fue confirmado en audiencia pública el pasado 20 de abril de 2026, luego de que alcanzara el respaldo del 76,3 % de los acreedores calificados y graduados, cumpliendo con las mayorías exigidas por la normativa vigente .
El plan contempla la reorganización de un pasivo total aproximado de $76.000 millones, aunque el monto fue ajustado tras la exclusión de créditos cercanos a $38.000 millones, aprobada por un acreedor de obligaciones solidarias .
Según lo establecido en el acuerdo, la compañía tendrá un plazo de hasta 10 años para atender sus obligaciones financieras, en línea con las condiciones pactadas con sus acreedores.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, explicó que “esta decisión responde al cumplimiento de las mayorías legales y a la verificación de que el acuerdo se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006”, destacando el papel de estos mecanismos como instrumentos de salvamento empresarial .
Restcafé S.A.S., constituida en noviembre de 1993, ha sido históricamente una de las compañías más representativas en el negocio de cafeterías en Colombia. Su modelo combina la venta de productos alimenticios con la operación de restaurantes y puntos de café, consolidando una red nacional relevante en el segmento.
Actualmente, la marca cuenta con cerca de 90 puntos de venta en el país y genera más de 470 empleos directos, lo que la convierte en un actor relevante dentro del ecosistema de retail de alimentos y bebidas.
Con la confirmación del acuerdo, la compañía busca garantizar la continuidad de su operación y la preservación de su base laboral. En particular, el proceso apunta a proteger más de 470 empleos y mantener activos sus puntos de venta a nivel nacional .
Qué implica la reorganización para Café Oma
El proceso de reorganización no implica la liquidación de Café Oma, sino un mecanismo para renegociar deudas, ajustar flujos de caja y estabilizar la operación. En este caso, la aprobación del acuerdo indica que la compañía logró un consenso con sus acreedores sobre la forma en que pagará sus obligaciones en el tiempo.
En el caso de OMA, la reorganización abre un nuevo ciclo en el que la eficiencia operativa, la rentabilidad de los puntos de venta y la gestión financiera serán determinantes para su sostenibilidad.
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El hecho de que el acuerdo contemple la preservación de empleos y la operación de los puntos de venta sugiere que el objetivo principal es mantener la unidad productiva activa, evitando impactos mayores en el mercado laboral.
Tras la confirmación del acuerdo, la Superintendencia de Sociedades continuará ejerciendo funciones de vigilancia y control sobre la ejecución del plan de reorganización, con el fin de asegurar su cumplimiento y proteger los intereses de los acreedores .