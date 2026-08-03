Entrevista | Oracle revela su visión sobre la inteligencia artificial en Colombia a días del Congreso Empresarial de la ANDI

A pocos días de empezar el Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la ANDI, Oracle reafirmó su compromiso con Colombia y su posición como el aliado tecnológico estratégico para catalizar la transformación digital del país.
En conversación con Valora Analitik, Germán Borromei, gerente de Oracle Colombia y Ecuador, entregó su visión sobre la herramienta y aseguró que desplegarán la infraestructura de nube e inteligencia artificial (IA) necesaria para situar a las empresas colombianas a la vanguardia de la nueva economía global.
Oracle plantea que Colombia ya tiene la infraestructura para competir en la economía de la inteligencia artificial. ¿Qué condiciones aún hacen falta —desde el sector privado y el Gobierno— para que el país pueda capturar una parte significativa del valor económico que generará la IA en los próximos años?
Colombia ya cuenta con un activo estratégico para competir en la economía de la inteligencia artificial: infraestructura de clase mundial dentro del país. La Región Cloud de Oracle en Bogotá, con procesamiento local, acceso a GPUs Nvidia H200 y latencias inferiores a 8 milisegundos, representa ese cimiento sobre el cual empresas y Gobierno pueden acelerar la productividad, la innovación y el crecimiento económico.
Ahora el reto es avanzar en tres frentes. El primero es el sector privado, donde debemos pasar de pilotos aislados a integrar la inteligencia artificial en el corazón del negocio: finanzas, cadena de suministro, recursos humanos y atención al cliente. La verdadera transformación ocurre cuando la IA mejora indicadores de productividad y competitividad.
El segundo es fortalecer la articulación público-privada para acelerar la adopción de IA en sectores como salud, educación, seguridad y gestión pública, al tiempo que seguimos impulsando el desarrollo de talento digital mediante iniciativas como Oracle Academy, Oracle University y Oracle Next Education.
Finalmente, debemos consolidar un entorno de confianza y soberanía digital. Que las organizaciones puedan procesar y proteger su información crítica dentro del territorio nacional, bajo estándares globales de seguridad y con costos predecibles, será un factor determinante para acelerar la adopción de esta tecnología.
En Oracle creemos en Colombia y estamos invirtiendo precisamente para que el país cuente con la infraestructura, las capacidades y la tecnología necesarias para competir en la economía de la inteligencia artificial.
La conversación sobre IA está evolucionando desde asistentes hacia agentes inteligentes capaces de ejecutar procesos de forma autónoma. ¿Qué tan preparadas están hoy las empresas colombianas para adoptar la IA agéntica y cuáles serán las primeras industrias que verán una transformación más profunda?
Las empresas colombianas están mucho más preparadas de lo que suele pensarse, principalmente porque ya no necesitan desarrollar estas capacidades desde cero. Hoy la inteligencia artificial está integrada de forma nativa en las aplicaciones empresariales que utilizan diariamente, y el 90% de nuestros clientes de aplicaciones ya aprovecha capacidades de IA.
La siguiente evolución consiste en pasar de los tradicionales Sistemas de Registro a verdaderos Sistemas de Resultado, donde agentes inteligentes no solo automatizan tareas, sino que aprenden, toman decisiones y ejecutan procesos completos de negocio de manera autónoma.
Ya vemos ejemplos concretos en Colombia. En manufactura, Litoplas ha optimizado su cadena de suministro incrementando un 40 % su capacidad operativa y alcanzando un 99,9 % de precisión en inventarios. En retail y comercio electrónico, Rappi utiliza capacidades avanzadas de datos para ofrecer experiencias cada vez más rápidas y personalizadas. Y grupos empresariales como Carvajal o Sanford están integrando procesos financieros, logísticos y operativos para tomar decisiones en tiempo real.
Las organizaciones que comiencen hoy esta transición serán las que lideren la próxima década. Gartner proyecta que para 2028 el 15 % de las decisiones laborales será completamente autónoma, y quienes incorporen IA agéntica en sus procesos tendrán una ventaja competitiva significativ
Oracle destaca que la Región Cloud de Bogotá ya atiende clientes de Asia, Europa y Norteamérica. ¿Cómo puede esta infraestructura convertir a Colombia en un hub regional de servicios digitales y qué impacto tendría esto en inversión, empleo y desarrollo tecnológico?
Contar con una Región Cloud de clase mundial en Bogotá posiciona a Colombia no solo como consumidor de tecnología, sino como un exportador de servicios digitales para el mundo. Cuando empresas de otras regiones operan sobre infraestructura ubicada en Colombia, se demuestra que el país cumple con los más altos estándares de seguridad, disponibilidad y desempeño.
Esto tiene un impacto directo en la competitividad del país. Primero, porque fortalece el ecosistema tecnológico y genera confianza para atraer nuevas inversiones. Hoy la Región Cloud de Oracle atiende a más de mil clientes y el 62 % de sus usuarios son emprendedores y startups, lo que demuestra cómo la infraestructura también impulsa la innovación local.
Segundo, porque acerca tecnologías de última generación, como supercomputación, inteligencia artificial y procesamiento con GPUs NVIDIA H200, permitiendo que empresas colombianas innoven desde el país sin depender de infraestructura en el exterior.
Y tercero, porque impulsa la generación de talento especializado en áreas como arquitectura de nube, ciencia de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ese conocimiento permanece en Colombia y fortalece el desarrollo de un ecosistema cada vez más competitivo.
En Oracle creemos que invertir en infraestructura también es invertir en productividad, innovación y desarrollo económico para el país.
En un contexto donde muchas compañías aún buscan justificar el retorno de inversión en inteligencia artificial, ¿cuáles son los indicadores de negocio que Oracle considera clave para demostrar que la IA ya está generando productividad y rentabilidad, más allá de la automatización de tareas?
Para Oracle, el retorno de la inversión en inteligencia artificial no se mide por la cantidad de tareas automatizadas, sino por el impacto real que genera en el negocio. Los indicadores que realmente importan son aquellos que mejoran la productividad, reducen costos, aceleran la toma de decisiones y generan crecimiento sostenible.
Hoy ya vemos resultados concretos. De acuerdo con McKinsey, más del 40 % de las empresas que ya utilizan IA generativa han conseguido reducir sus costes operativos, especialmente en áreas como recursos humanos, operaciones y tecnología.
Pero el verdadero diferencial no está en implementar un chatbot o automatizar un proceso aislado. Está en integrar la inteligencia artificial en el núcleo de la operación, conectando finanzas, recursos humanos, cadena de suministro y atención al cliente para transformar la forma en que funciona toda la organización.
Por eso hablamos de pasar de la experimentación a la transformación. Cuando la IA deja de ser un proyecto de tecnología y se convierte en un motor de productividad para todo el negocio, es cuando realmente empieza a generar rentabilidad y ventaja competitiva.
¿Por qué considera que la flexibilidad tecnológica será un factor más importante para la competitividad empresarial que la elección de un modelo específico de inteligencia artificial?
Porque la inteligencia artificial evoluciona a una velocidad sin precedentes. El modelo más avanzado de hoy probablemente será superado en poco tiempo, por lo que la verdadera ventaja competitiva no está en apostar por un único modelo, sino en contar con una arquitectura abierta y flexible que permita incorporar las mejores innovaciones conforme aparecen.
Ese es el enfoque de Oracle. Más que ofrecer una herramienta específica, ponemos a disposición de las organizaciones un ecosistema integral que combina infraestructura, gestión unificada de datos y aplicaciones inteligentes, permitiendo que cada empresa utilice el modelo de IA que mejor responda a sus necesidades.
Nuestra estrategia multicloud es un buen ejemplo de esa flexibilidad. Las organizaciones pueden ejecutar tecnologías de Oracle sobre Microsoft Azure, Google Cloud o AWS, evitando depender de un único entorno tecnológico y protegiendo sus inversiones a largo plazo.
Al final, los modelos cambiarán constantemente. Lo que realmente permanecerá como el activo más valioso de cualquier organización serán sus datos. Por eso ayudamos a nuestros clientes a mantenerlos unificados, seguros y preparados para aprovechar cualquier innovación futura sin tener que reconstruir toda su arquitectura tecnológica.
Ahora, previo a un momento clave como el CEC de la ANDI, ¿cómo imagina Oracle a las empresas colombianas que lideren esta transformación y cuál cree que será la principal diferencia entre las organizaciones que adopten la IA estratégicamente y aquellas que se queden rezagadas?
Visualizamos empresas que toman decisiones basadas en datos en tiempo real, donde la inteligencia artificial está integrada en los procesos de negocio y donde las personas pueden concentrarse en generar innovación, resolver problemas complejos y crear mayor valor para sus clientes.
La diferencia entre quienes lideren esta transformación y quienes se queden atrás no estará simplemente en adoptar inteligencia artificial, sino en convertirla en parte central de su estrategia empresarial. Las organizaciones más exitosas serán aquellas que utilicen la IA para rediseñar su modelo operativo, mejorar su productividad y acelerar la toma de decisiones.
Las cifras muestran la magnitud de esta oportunidad. La IA generativa aportará billones de dólares a la economía mundial en los próximos años y cada vez más empresas están evolucionando hacia modelos donde los agentes inteligentes ejecutan procesos completos de negocio. La transformación está ocurriendo y las organizaciones deben estar preparadas para aprovecharla.
En Oracle creemos que Colombia tiene todo para convertirse en un protagonista de la economía de la inteligencia artificial. Por eso hemos invertido en infraestructura de clase mundial, en un ecosistema tecnológico abierto y en el desarrollo de talento local. Nuestro propósito es acompañar a las organizaciones colombianas para que no solo adopten inteligencia artificial, sino que la conviertan en un motor de crecimiento, productividad y competitividad para el país.