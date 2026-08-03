Pandora lanza colección de Spider-Man con charms, brazaletes y aretes inspirados en las facetas del universo

Pandora presenta una colección de Spider-Man, reinterpretando los símbolos más icónicos del universo en piezas llenas de significado.
Cada diseño celebra la esencia del personaje y permite llevar consigo una historia que ha trascendido el tiempo, inspirando a fanáticos.
La colección reúne diseños que capturan distintas facetas del universo Spider-Man. El Charm Colgante Spider-Man de Marvel rinde homenaje al héroe clásico con su inconfundible traje rojo y azul, mientras que el Charm Colgante Spider-Man Miles Morales de Marvel celebra a una nueva generación que ha demostrado que el heroísmo también puede escribirse desde nuevas perspectivas.
A ellos se suman el Charm Colgante Araña de Spider-Man de Marvel, inspirado en el icónico emblema del personaje; el Charm Spider-Man Camera Selfie, que refleja el lado más auténtico y cercano de Peter Parker; el Charm Spider-Man Soaring City, que inmortaliza al héroe balanceándose entre los edificios de Nueva York; y los Aretes Spider-Man Mask Pavé, una interpretación de su emblemática máscara.
Como pieza central de la colección, el Brazalete Rígido Pandora Moments con Broche de Máscara de Spider-Man de Marvel.
Así las cosas, más que una colección, Pandora rinde homenaje a uno de los héroes más queridos del mundo. Cada pieza celebra valores como la perseverancia, la autenticidad y la valentía.
Para las personas interesadas, la colección ya está disponible en boutiques Pandora y en su tienda en línea.