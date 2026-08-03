Tiendas ARA reveló estrategia que le hizo ganar $8,5 billones en primer semestre y generar mayor expansión

Tiendas Ara mantiene su ritmo de expansión en Colombia. La cadena de supermercados reportó ingresos por $8,5 billones durante el primer semestre de 2026, resultado que representa un crecimiento del 21 % frente al mismo periodo de 2025 y que ratifica el fortalecimiento de su operación en el mercado nacional.
Además del incremento en los ingresos, la compañía informó un crecimiento del 6,8 % en las ventas de tiendas comparables (Like for Like – LFL), indicador que mide el desempeño de los establecimientos con más de un año de funcionamiento y que permite evaluar la evolución de las ventas sin considerar la apertura de nuevos puntos de venta.
De acuerdo con la empresa, estos resultados estuvieron impulsados principalmente por un mayor volumen de productos comercializados y por la expansión de su red de supermercados en distintas regiones del país. Esta estrategia le permitió ampliar su cobertura, fortalecer su presencia en el mercado colombiano y facilitar el acceso de más hogares a su oferta comercial.
¿Cómo fue la expansión de Tiendas ARA en Colombia?
Durante el primer semestre de 2026, Tiendas Ara inauguró 64 nuevas tiendas y realizó la remodelación de 12 establecimientos, como parte de su plan de fortalecimiento de la infraestructura comercial. Con estas aperturas, la cadena alcanzó un total de 1.708 supermercados distribuidos en el territorio nacional.
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La compañía explicó que este crecimiento responde a su estrategia de consolidación en Colombia, orientada a ampliar su cobertura geográfica y atender el aumento de la demanda de los consumidores mediante una mayor presencia en ciudades y municipios.
Otro de los factores que contribuyó al desempeño de la empresa fue la ejecución de 11 campañas comerciales durante el semestre, enfocadas en incentivar el consumo y fortalecer la relación con los clientes. Paralelamente, continuó ampliando su portafolio de marcas propias, que actualmente representa aproximadamente el 41 % de las ventas de la cadena en Colombia, tras incorporar 95 nuevos productos a su oferta.
«Estos resultados reflejan que nuestra estrategia de combinar cercanía, mejores precios y una oferta enfocada en el ahorro sigue respondiendo a las necesidades de los hogares colombianos. Seguiremos creciendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes y ayudarles a cuidar su presupuesto sin renunciar a la calidad», afirmó Nuno Sereno, gerente general de Jerónimo Martins Colombia.
Como parte de la conmemoración de sus 13 años de operación en Colombia, Tiendas Ara desarrolló la campaña «Un aniversario de talla mundial», iniciativa mediante la cual ofreció beneficios de cashback en la compra de productos seleccionados en todos sus establecimientos. Según la compañía, esta estrategia buscó incentivar las compras, fortalecer la fidelización de sus clientes y seguir consolidando su posicionamiento en el segmento de supermercados de descuento.