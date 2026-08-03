Grupo peruano Alicorp adquirió negocio del cuidado del hogar de Unilever y expande sus operaciones en Colombia

Alicorp, conglomerado peruano, completó la adquisición del negocio de cuidado del hogar de Unilever en Colombia y dio inicio formal a sus operaciones en este segmento en el mercado colombiano.
La transacción representa un crecimiento en la presencia de Alicorp en Colombia y fortalece su participación en una categoría de consumo masivo con ventas anuales estimadas en US$1.662 millones.
La adquisición tuvo un valor aproximado de US$158 millones y con este movimiento el holding peruano incorpora marcas de reconocida trayectoria entre los consumidores colombianos como FAB, Aromatel, Puro, 3D Multiusos, Coco Varela, Barrigón, Vel Rosita y Lavomatic.
El inicio de operaciones representa un cambio relevante en la composición del mercado local de cuidado del hogar, al incorporar a la categoría un jugador regional con experiencia en la gestión de marcas de consumo masivo y en la integración de negocios adquiridos.
Para Alicorp, significa entrar a un segmento de alto potencial con un portafolio reconocido y una red de distribución con alcance nacional.
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Expansión de Alicorp en Colombia
Al detallar la transacción, Juan Felipe Isaza, country manager de Alicorp para Colombia, Centroamérica y el Caribe, destacó que el país es un mercado relevante para la estrategia regional “por su tamaño, el desarrollo de sus canales comerciales y el potencial de crecimiento de sus categorías de consumo masivo”.
Además, indicó que la adquisición le permite a la compañía entrar al negocio de cuidado del hogar “sobre una base consolidada, con marcas cercanas a los consumidores y capacidades que seguiremos fortaleciendo con nuestra experiencia en gestión, distribución e innovación”.
La adquisición amplía una relación de más de dos décadas entre Alicorp y el mercado colombiano. Hasta ahora, la compañía había desarrollado su operación local principalmente en otras categorías de consumo masivo.
Como parte del inicio de operaciones, Alicorp incorpora capacidades productivas en una planta ubicada en Palmira, Valle del Cauca, donde el negocio ocupará un área de 2.560 metros cuadrados.
La operación tendrá capacidad para producir 134.000 toneladas métricas para ocho marcas de las categorías de detergentes y suavizantes.
Cerca de 200 colaboradores que formaban parte de la operación de Unilever se integran de manera inmediata a Alicorp. Esta incorporación permitirá preservar el conocimiento técnico, productivo y comercial acumulado alrededor de las marcas adquiridas.
Con este proceso, la operación de la compañía en Colombia contará con alrededor de 230 trabajadores.
Alicorp ha estructurado la transición para asegurar la continuidad operativa y comercial del negocio. Durante el proceso de integración, la compañía mantendrá el foco en los niveles de abastecimiento, calidad y servicio para clientes, distribuidores, proveedores y consumidores.
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Otros movimientos regionales
La adquisición en Colombia se suma a la compra de Jabonería Wilson en Ecuador, una operación cercana a los US$125 millones.
Con ambos movimientos, Alicorp fortalece su presencia en Cuidado del Hogar y avanza en la construcción de una plataforma regional con mayor escala en los mercados andinos, respaldada por su experiencia en la gestión de marcas de consumo masivo, su conocimiento del consumidor latinoamericano y una visión de crecimiento de largo plazo.
La llegada del holding peruano a esta categoría se produce en un momento de crecimiento para la compañía. En el segundo trimestre de 2026, sus ventas consolidadas aumentaron 10,2 % frente al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los US$919 millones, mientras que el Ebitda ajustado creció 7,5 %, hasta los US$137 millones.
Sus negocios internacionales registraron un incremento de 58,6 % en ventas, impulsado, entre otros factores, por la integración de adquisiciones recientes.
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