Rama y otras reconocidas marcas de alimentos en Colombia cambian de dueño: Empresa peruana sigue creciendo en el país  

El mercado de alimentos en América Latina sigue moviéndose, no solo en Colombia, como se ha visto recientemente en Colombia con Nutresa. En Perú, otro gigante de la industria de alimentos y productos de aseo viene haciendo compras en la región.
Se trata de Alicorp, una de las compañías más relevantes del mercado peruano, que solamente este año ya realizó una operación en Colombia (y en Ecuador), con la compra del segmento de cuidado del hogar de Unilever.
Ahora, la compañía peruana anunció que a través de una de sus filiales en España (Alicorp Holdco España), suscribió un contrato de compraventa que contempla la eventual compra del 100 % de las acciones de las filiales de Flora Food en América Latina, incluyendo a Colombia.
Flora Food es la mayor empresa mundial de productos de consumo basados en plantas. Está ubicada en Ámsterdam (Países Bajos) y tiene más de 150 años de historia.
¿Cuáles son las marcas en Colombia que pasarían a manos de Alicorp?
En Colombia, (Flora Food Colombia S.A.S), tiene productos relevantes y de tradición como es la mantequilla Rama, además de otras marcas que se comercializan en el país como aceites Flora, los quesos Violife, entre otras.
Al cierre de 2024, Flora Food Colombia reportó pérdidas por $22.880 millones, con una reducción de sus ingresos de 13,3 %, que se ubicaron en $174.194 millones. El patrimonio de la filial local de la firma danesa también redujo su patrimonio en 30 %, mientras que los activos bajaron 12,75 %.
Desde 1871, Flora Food Group ha sido líder en categoría de untables. Cuenta con más de 60 marcas a nivel mundial, incluyendo Blue Band, Becel, Flora, Rama y Country Crock, que se venden en otros países del mundo.
La operación, de acuerdo con lo informado por Alicorp, contempla además la potencial adquisición de otras filiales de Flora Food en la región: Flora Food Guatemala S.A., Flora Food Panama S. de R.L., Flora Food Dominican Republic, S.R.L., C.I., Flora Food Ecuador Cia. Ltda., Flora Food Peru S.A.C., y Flora Food Chile SpA.
La transferencia de las acciones, que tendrá lugar con el cierre de la transacción, “está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes usuales en este tipo de transacciones”.
Entre estas aprobaciones se incluye la obtención de la autorización correspondiente por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para Colombia, la Superintendencia de Competencia Económica para Ecuador y Trinidad and Tobago Fair Trading Commission.