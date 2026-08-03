Bogotá se consolida como uno de los tres principales hubs de Global Business Services de América Latina

Bogotá continúa consolidándose como uno de los principales destinos para la operación de Centros de Servicios Compartidos (CSC) y Global Business Services (GBS) en América Latina, de acuerdo con el estudio presentado por Invest in Bogotá y Michael Page, que analiza la evolución de la industria y las tendencias que están transformando la prestación de servicios corporativos en el mundo.
El informe ubica a la capital entre las ciudades latinoamericanas con mayor concentración de GBS, junto con São Paulo y Ciudad de México, superando mercados tradicionalmente reconocidos en este segmento como San José y Buenos Aires.
Además, la ciudad se consolida como el principal centro de Business Process Outssourcing (BPO) de América Latina.
“Hoy Bogotá concentra el 70 % de los GBS del país y ya se ubica entre los tres principales hubs de la región. Estos resultados reflejan la confianza de las empresas internacionales en el talento de nuestra ciudad y en su capacidad para liderar operaciones estratégicas de alcance global”, destacó Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá.
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Fortaleza de Bogotá: ecosistema empresarial y más
El estudio evidencia que la industria vive una transformación acelerada. Los GBS han dejado de ser centros enfocados únicamente en eficiencia operativa para convertirse en plataformas estratégicas que integran funciones como finanzas, recursos humanos, analítica de datos, compras, tecnología e inteligencia artificial para múltiples mercados.
Actualmente, el 75 % de las organizaciones opera bajo modelos multifuncionales, mientras que la inteligencia artificial generativa lidera las prioridades de inversión tecnológica con un 65 %.
“Estos GBS evolucionaron de ser centros de soporte a convertirse en motores de transformación para las organizaciones. En ese sentido, Bogotá reúne las condiciones para seguir atrayendo operaciones de alto valor agregado para América Latina”, explicó Daniel Camacho, director de Michael Page Colombia.
La fortaleza de Bogotá también responde a su ecosistema empresarial. La ciudad gradúa cada año más de 80.000 profesionales con perfiles afines al sector, cuenta con infraestructura tecnológica de clase mundial y ha registrado un crecimiento superior al 60 % en la inversión extranjera dirigida a servicios basados en conocimiento entre 2019 y 2024.
Asimismo, el informe señala que el 90 % de las empresas considera a Colombia un hub estratégico para sus operaciones, mientras que el 63 % de los centros instalados lleva más de cinco años operando en el país, una señal de confianza y estabilidad para la inversión.