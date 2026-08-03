Así nació Propal, una de las principales empresas productoras de papel en Colombia que cerró operaciones por crisis

La creación de empresas en Colombia es sinónimo de oportunidades, desarrollo, expansión, creación de empleo y formalización. Sin embargo, en un entorno de altos costos y retos, son pocas las que logran sobrevivir.
Propal, que gozaba de alto reconocimiento en el mercado papelero por ser uno de los principales productores nacionales de papel para impresión, escritura, cartulinas y empaques, tuvo que anunciar el cierre de sus operaciones y solicitar ante la Superintendencia de Sociedades la apertura de un proceso de liquidación judicial, aprobada por los accionistas.
A 2023, la empresa empleaba a más de 1.200 colaboradores y generaba ingresos consolidados de $1,16 millones al año, con una cobertura en más de 15 países.
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Adquisiciones e hitos que marcaron el recorrido de Propal
Su origen se remonta a 1957 cuando la compañía norteamericana W.R Grace and Co fundó Pulpaco (Pulpa y papeles colombianos). Esta empresa se encargaba de utilizar el bagazo de caña de azúcar dejado por los ingenios azucareros para producir papeles finos para impresión y escritura. Es así como construyó su planta en Yumbo, Valle del Cauca, y luego la segunda en Guachené, Cauca.
Posteriormente pasaría a llamarse Pagraco (Pulpa y Papeles Grace Colombianos). Pero en 1961 se asocia con Internacional Paper Company creando Productora de Papeles S.A, Propal.
En el año siguiente, Propal adquirió e instaló una segunda máquina papelera para aumentar su producción, logrando un año completo de operaciones con una capacidad anual de 36.000 toneladas métricas. Tiempo después, 1966, instala una tercera máquina, lo que duplica la capacidad productiva.
Llegó 1990 y con ese año la adquisición de Papelcol, que inició sus operaciones en Caloto, Cauca. Con ese hecho, Propal fue considerada como una de las plantas más modernas y grandes de papel fino a base de bagazo de caña en el mundo.
En 1997, Propal transfirió sus acciones a la Fundación Antonio Restrepo Barco, finalizando la asociación existente entre International Paper y W.R Grace and Co., e iniciando una recapitalización de la empresa, liderada por Carvajal, con el apoyo del Instituto de Fomento Industrial.
En 2007 continúo creciendo al nacer su filial Zona Franca Propal, que contaba con dos cortadoras y con empacadoras para la producción de resmas tamaño carta, oficio y A4, y una Planta de Dióxido de Cloro.
Y, en 2011, como parte de la reestructuración de la Carvajal, Propal cambia su razón social a Carvajal Pulpa y Papel, modificando su logotipo e imagen corporativa.
En su portafolio de productos aparecen categorías como papel fotocopia, con Reprograf y Earth Pact natural. En papel para cuadernos está Propal cuadernos.
También, papeles para impresión y escritura con Propalcote, Earth Pact, Propal Offset, entre otros; y en papeles y cartulinas para empaques figuran Earth Pact Natural Grease Resistant K7, Earth Pact Natural Grease Resistant K12, Propal GP Grease Proof SBS K12, Propal PAC, Propal Bristol etc.
Finalmente, cabe resaltar el factor social de la compañía, liderada principalmente por su fundación, creada en 1991 y ubicada en Puerto Tejada, Cauca. Inició con el programa de servicios comunitarios que consiste en asistir de proveeduría de tenderos, centro médico, banco de materiales de construcción y bodega de insumos agropecuarios.
Es así como, impulsado por factores externos que han afectado sus resultados financieros, y que a la fecha se ha intensificado, se pone fin a la historia de una compañía que durante más de 60 años estuvo al servicio de los colombianos.
Para conocer más información sobre la crisis de Propal que la llevó a cerrar operaciones y solicitar liquidación, consulte la noticia en el enlace.