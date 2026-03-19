Jeronimo Martins, dueño de Tiendas Ara, despidió el 2025 con ventas por $14,7 billones en Colombia. Este resultado muestra un incremento del 17,4 % frente al año anterior.
Así lo reveló el más reciente balance de la empresa respecto a su operación en el territorio nacional, en el que destacó que los buenos resultados se vieron apalancados por el crecimiento en volumen y la expansión de su red de tiendas. Eso sumado a una estrategia orientada en los precios competitivos y promociones para los hogares.
Nuno Sereno, gerente general de Jerónimo Martins Colombia, destacó que “los consumidores han enfrentado un entorno exigente en el costo de vida y, en ese contexto, hemos enfocado nuestra propuesta en ofrecer los mejores precios y oportunidades de ahorro. Este enfoque, junto con la expansión de nuestra red y la disciplina operativa, nos ha permitido sostener el crecimiento”.
De acuerdo con el reporte, Ara amplió su cobertura con la apertura de 225 tiendas a lo largo del año, incluyendo la integración de locales previamente operados por Colsubsidio. En total, la compañía ya cuenta con 1.653 puntos de venta en el territorio nacional.
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Para acompañar ese crecimiento, la compañía avanzó con la ejecución de su plan de inversiones con el foco puesto en el fortalecimiento de su red logística y de abastecimiento. En términos monetarios, eso se tradujo en una inversión en 2025 de €228 millones, lo que representó cerca de $1 billón.
En materia social, la compañía invirtió más de €1,5 millones ($6.900 millones) en programas de impacto, a través de 14 proyectos que beneficiaron a más de 64.000 personas en 120 municipios.
En paralelo, Jerónimo Martins generó más de 3.400 nuevos empleos directos en el país, alcanzando un equipo de más de 19.000 colaboradores en Colombia, distribuidos en más de 360 municipios.