Makro se transformó y proyecta ventas por $1,9 billones: Lanzó campaña con descuentos y premios

Makro continúa avanzando en la transformación de su modelo de negocio en Colombia. A un año del lanzamiento de la estrategia «Makro también es Mikro», la cadena reporta resultados positivos en ventas y una mayor conexión con los consumidores finales, sin descuidar el segmento empresarial que históricamente ha representado la esencia de su operación.
Así lo aseguró Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia, quien explicó a Valora Analitik que la compañía ha trabajado en derribar la percepción de que sus tiendas están dirigidas exclusivamente a compras de grandes volúmenes o clientes institucionales.
Según el directivo, la apuesta ha sido adaptar los puntos de venta para atender tanto al sector Horeca —hoteles, restaurantes y servicios de alimentación— como a las familias que buscan alternativas de ahorro sin necesidad de adquirir grandes cantidades de productos.
Makro proyecta ventas por $1,9 billones en 2026
Tobón señaló que 2025 fue un año favorable para la compañía. Makro cerró ese periodo con ventas por $1,8 billones, lo que representó un crecimiento del 7 % frente al año anterior, acompañado de mejoras en sus indicadores financieros.
Para 2026, la empresa mantiene una perspectiva positiva. De acuerdo con las cifras entregadas por el ejecutivo, al cierre de mayo las ventas registraban un incremento del 8 %, mientras que la meta para este año es alcanzar ingresos cercanos a $1,9 billones.
«Venimos cumpliendo nuestras proyecciones y nuestros objetivos. Estamos siendo muy positivos frente al desempeño de este año y queremos seguir consolidándonos como un aliado del ahorro para los consumidores colombianos», afirmó.
Actualmente, el segmento Horeca y los compradores individuales representan cerca del 70 % de la base de clientes de la compañía, un indicador que refleja la diversificación que ha tenido el negocio durante los últimos años.
La empresa estima que durante junio y julio podría registrar incrementos en ventas cercanos al 10 %, impulsados por campañas promocionales y por el aumento del consumo asociado a eventos deportivos.
Un consumidor más estratégico
El comportamiento de compra de los colombianos también ha cambiado. Según Tobón, hoy existe un consumidor más racional, cuidadoso con sus finanzas y enfocado en maximizar el rendimiento de su presupuesto.
«Las personas planean mucho mejor sus compras, comparan precios y buscan propuestas que les permitan obtener valor sin sacrificar calidad», explicó.
En respuesta a esta tendencia, Makro ha fortalecido sus estrategias promocionales y ha desarrollado iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de compra.
Desde 2019, la compañía ha adelantado procesos de remodelación en sus tiendas con el propósito de ofrecer espacios más cómodos y funcionales.
«Queremos que el consumidor encuentre ahorro real, pero también una experiencia de compra satisfactoria», indicó el directivo.
Descuentos diarios para atraer consumidores
Como parte de su estrategia comercial, la cadena implementó una programación semanal de descuentos en distintas categorías de productos.
Los martes están destinados a las marcas propias, con descuentos adicionales del 10 % sobre precios ya competitivos.
Los miércoles y domingos se desarrollan jornadas especiales para la categoría de frutas y verduras, con rebajas de hasta el 25 %.
Por su parte, los jueves están enfocados en los granos, con descuentos que oscilan entre el 25 % y el 30 %.
Los viernes se concentran en promociones para productos de charcutería, con reducciones del 20 %, además de ofertas en vinos y licores.
Finalmente, los sábados fueron denominados como los «Sábados de asado», con descuentos cercanos al 20 % en productos asociados a este tipo de reuniones familiares.
«Todos los días los consumidores pueden encontrar alternativas de ahorro adaptadas a sus necesidades y presupuestos», destacó Tobón.
Las marcas propias ganan terreno en Colombia
Uno de los pilares del crecimiento de Makro ha sido el fortalecimiento de sus marcas propias.
De acuerdo con la compañía, estos productos ya representan aproximadamente el 25 % de sus ventas en Colombia, una participación que evidencia una mayor aceptación por parte de los consumidores.
Tobón explicó que gran parte de estas referencias son elaboradas por fabricantes reconocidos que aprovechan su capacidad instalada para desarrollar productos bajo marcas exclusivas del supermercado.
«El consumidor colombiano ha entendido que las marcas propias ofrecen respaldo, calidad y una oportunidad real para optimizar el gasto», afirmó.
La compañía considera que esta tendencia continuará fortaleciéndose, especialmente en un entorno económico donde los hogares buscan alternativas que les permitan cuidar sus finanzas.
«Makro también es Mikro», una estrategia que busca ampliar la base de clientes
Desde la organización insisten en que la estrategia «Makro también es Mikro» no implica abandonar su enfoque tradicional dirigido al canal Horeca.
El objetivo, aseguran, es complementar esa fortaleza con una propuesta que también responda a las necesidades del consumidor final.
«Seguimos siendo Makro, pero también queremos atender a quienes no necesitan comprar grandes cantidades para acceder a un ahorro real», explicó Tobón.
La empresa considera que esta evolución le permitirá consolidar su liderazgo tanto en el segmento empresarial como en el mercado de los hogares colombianos.
«Hinchas Makro»: la nueva apuesta para la temporada futbolera
Con el propósito de aprovechar el aumento del consumo durante la temporada deportiva, la compañía presentó la campaña «Hinchas Makro», que estará vigente entre el 12 de -.
La iniciativa busca acompañar los encuentros futbolísticos que suelen convertirse en espacios de integración entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.
«El fútbol moviliza reuniones y momentos para compartir. Queremos facilitar esas experiencias con productos prácticos y opciones de ahorro», indicó el directivo.
Durante las siete semanas de la campaña, la cadena ofrecerá promociones especiales mediante volantes semanales con descuentos enfocados en productos asociados a este tipo de celebraciones.
Además, se entregarán más de 650 premios en las 21 tiendas que Makro tiene distribuidas en 16 ciudades del país.
Entre los incentivos se encuentra la rifa semanal de un televisor de 65 pulgadas por cada tienda, lo que significa que al finalizar la campaña se habrán entregado 147 televisores.
Adicionalmente, los clientes que realicen compras superiores a $250.000 podrán acceder a dinámicas de «raspa y gana», mediante las cuales se distribuirán 500 bonos de compra por $100.000 cada uno.
La ambientación de las tiendas también hará parte de la experiencia. Los establecimientos contarán con espacios temáticos, denominados «Pasillos de los Hinchas», donde se concentrarán productos relacionados con reuniones futboleras.
Asimismo, se lanzará una edición especial de las bolsas reutilizables de la marca y se fortalecerán las promociones en categorías como snacks, bebidas y comidas listas para compartir.
Con estas iniciativas, Makro busca seguir ampliando su presencia entre las familias colombianas, en un contexto marcado por consumidores más informados y cuidadosos con sus decisiones de compra.
La compañía confía en que la combinación entre precios competitivos, experiencias diferenciadas y promociones permanentes le permitirá mantener la senda de crecimiento y consolidar su estrategia de cercanía con el consumidor final, sin perder el liderazgo construido durante años en el segmento institucional.