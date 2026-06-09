Supermercado está rematando productos: Pescados y verduras con descuento del 50 %

Makro continúa fortaleciendo su estrategia comercial en Colombia con iniciativas orientadas a ofrecer alternativas de ahorro para los hogares del país. En esta oportunidad, la cadena mayorista anunció una nueva edición de su campaña «Precios Felices», mediante la cual pondrá a disposición de los consumidores descuentos en productos de alta rotación y artículos esenciales para el abastecimiento familiar.
La jornada promocional estará vigente hasta el 11 de junio de 2026 y se desarrollará en las 21 tiendas que Makro tiene distribuidas en el territorio nacional, además de sus canales digitales. La compañía indicó que las ofertas aplicarán únicamente para las referencias participantes y estarán sujetas a la disponibilidad de inventario en cada punto de venta.
La iniciativa contempla rebajas en distintas categorías de productos, entre ellas alimentos frescos, proteínas, productos refrigerados, artículos de despensa, bebidas, congelados, así como elementos destinados al cuidado personal y la limpieza del hogar.
¿Qué productos tendrán remate y grandes descuentos en Makro?
De acuerdo con la información suministrada por la cadena, algunos productos de frutas y verduras seleccionadas contarán con descuentos de hasta el 50 %. Dentro de esta categoría se encuentran referencias como lechugas, ajos y papaya.
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En el segmento de pescados y mariscos, las reducciones de precio podrán alcanzar el 35 % en productos específicos, entre ellos camarón y trucha. Asimismo, la campaña incluirá promociones en la sección de congelados, donde el portafolio de la marca McCain tendrá descuentos de hasta el 30 %.
Por otra parte, determinadas referencias de pollo y carne de cerdo estarán disponibles con precios especiales, con el propósito de facilitar las compras habituales de las familias colombianas.
Los productos lácteos y sus derivados también harán parte de esta estrategia comercial. Yogures, quesos, margarinas y otros alimentos refrigerados seleccionados registrarán descuentos de hasta el 25 %. De igual manera, productos básicos de la canasta familiar, como arroz, aceite, harinas, atún, chocolate, café y azúcar, tendrán rebajas que podrán llegar al 30 %.
La campaña también abarcará la categoría de snacks y bebidas. Los consumidores podrán encontrar promociones en galletas, golosinas, refrescos, bebidas hidratantes y productos listos para consumir.
En cuanto al cuidado personal y el aseo del hogar, Makro anunció descuentos de hasta el 40 % en artículos seleccionados, entre ellos champús, cremas dentales, desodorantes, jabones, protectores solares, detergentes, lavalozas y suavizantes.
Adicionalmente, quienes opten por realizar sus compras a través de canales digitales podrán acceder a un beneficio complementario. Mediante la plataforma Rappi, los usuarios tendrán un 20 % de descuento en referencias seleccionadas de la marca propia Aro, ampliando así las opciones de ahorro sin necesidad de desplazarse hasta los establecimientos físicos.