Colegios podrían tener nueva materia obligatoria: Proyecto busca aplicar educación financiera

Con el inicio de la nueva legislatura del Congreso de la República, fue radicado un proyecto de ley que busca incorporar de manera obligatoria la educación económica y financiera en los colegios del país.
La iniciativa pretende que los estudiantes adquieran, desde las primeras etapas de su formación académica, conocimientos y habilidades para tomar decisiones responsables sobre el manejo de sus recursos económicos a lo largo de su vida.
El proyecto fue presentado por el representante a la Cámara Santiago Castro, del partido Centro Democrático, quien aseguró que la propuesta busca responder a una necesidad que afecta a millones de colombianos: la falta de formación en temas relacionados con las finanzas personales.
Según explicó el congresista, muchas personas llegan a la vida adulta sin conocimientos básicos sobre ahorro, presupuesto, crédito o endeudamiento, situación que, en muchos casos, las lleva a tomar decisiones financieras que comprometen su estabilidad económica.
Educación financiera desde preescolar hasta la educación media
Durante la radicación del proyecto, Castro afirmó que la iniciativa contempla la creación del Programa Nacional de Educación Económica y Financiera, el cual estaría dirigido a estudiantes desde el nivel preescolar hasta la educación media.
“Muchos colombianos gastan más de lo que ganan, no saben cómo empezar a ahorrar o nunca entendieron cómo funciona un préstamo, no por falta de voluntad, sino porque nunca les enseñaron a manejar su dinero. Por eso hoy radicamos un proyecto de ley para enseñar educación económica y financiera en el colegio, desde preescolar hasta educación media”, manifestó el congresista.
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Asimismo, explicó que el proyecto de ley, identificado como el número 067 de 2026 Cámara, busca que los estudiantes desarrollen competencias para comprender conceptos financieros básicos y aplicarlos en su vida cotidiana.
“El propósito es brindarles a nuestros niños, niñas y adolescentes las nociones y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos económicos del día a día, administrar adecuadamente sus ingresos y gastos, planear metas de largo plazo y tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero”, señaló.
El representante agregó que la formación también incluiría temas relacionados con la planificación de etapas importantes de la vida, como el matrimonio, la crianza de los hijos, el acceso a la educación superior, la compra de la primera vivienda y la preparación para la jubilación.
Además, indicó que el programa abordaría conceptos como la relación entre las tasas de interés, la inflación y el poder adquisitivo, con el propósito de que los estudiantes comprendan cómo estos factores inciden en sus finanzas personales.
Finalmente, Castro sostuvo que una mayor educación financiera podría contribuir a disminuir la dependencia de mecanismos informales de crédito, como el denominado “gota a gota”, al permitir que las personas tomen decisiones económicas con más información y planificación. “Si los colombianos conocen estas nociones, tendrán más herramientas para evitar acudir al gota a gota y podrán construir una mayor prosperidad y seguridad económica para ellos y sus familias”, concluyó.