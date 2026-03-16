Estos son los mejores colegios de Colombia para aprender inglés, según ranking 2026 

Para miles de padres de familia en Colombia, elegir los mejores colegios para sus hijos implica mucho más que revisar la cercanía o la infraestructura de una institución.
Cada vez más, la decisión está ligada a una pregunta estratégica para el futuro de los hijos: ¿qué tan bien prepara ese colegio a los estudiantes para un mundo globalizado? En ese escenario, el dominio del inglés se ha convertido en uno de los factores más determinantes a la hora de comparar instituciones educativas.
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Con ese interés en mente, rankings académicos especializados se han convertido en una herramienta de consulta frecuente para familias, analistas educativos e incluso instituciones que buscan medir su desempeño frente a otras del país.
El más reciente informe sobre los 100 Mejores Colegios por Materias 2026 ofrece precisamente esa radiografía, al identificar cuáles instituciones educativas lideran el aprendizaje en áreas específicas del conocimiento, incluido el inglés.
Este estudio, que se publica anualmente desde 2014 y llega a su edición número 13, analiza el desempeño de colegios colombianos en cinco áreas clave: inglés, lectura, matemáticas, sociales y ciencias. En la versión más reciente, 205 instituciones educativas lograron clasificar tras obtener los mejores resultados derivados del Ranking Col-Sapiens 2025-2026, una de las mediciones académicas más reconocidas en el país.
Cómo se construye el ranking de colegios en inglés en Colombia
Uno de los elementos diferenciadores de este ranking es su metodología. A diferencia de otros listados que se basan únicamente en resultados puntuales de las pruebas Saber 11, este análisis utiliza una perspectiva más amplia y estable en el tiempo.
Para construir la clasificación se analizaron los índices por materia publicados por el sistema Prisma del ICFES, calculados a partir del 80% de los mejores resultados de las pruebas Saber 11 obtenidos en los últimos tres años.
De esta forma, cada posición refleja el comportamiento académico de una institución durante cuatro promociones consecutivas de estudiantes, lo que permite identificar tendencias más consistentes y menos influenciadas por resultados coyunturales.
Este enfoque ofrece una lectura más profunda del desempeño educativo. Según el análisis del estudio, las posiciones alcanzadas por cada colegio no solo representan el rendimiento de los estudiantes, sino también el trabajo pedagógico acumulado de los equipos docentes responsables de cada área.
En otras palabras, cuando una institución aparece entre las mejores en inglés, el resultado también refleja el desempeño del grupo de profesores encargados de enseñar esa materia frente a miles de equipos docentes en todo el país.
Los colegios que lideran el aprendizaje de inglés en Colombia
En la edición 2026 del ranking, varias instituciones se posicionaron entre las más destacadas del país en la enseñanza del inglés.
El primer lugar nacional fue para el Colegio Bilingüe Buckingham de Bogotá, seguido por St George’s School, también en la capital. El tercer puesto lo ocupa Colegio El Camino Academy, igualmente ubicado en Bogotá.
La lista de las instituciones con mejor desempeño en inglés continúa con colegios ubicados en distintas regiones del país, lo que evidencia que el liderazgo en este campo no se concentra únicamente en una ciudad.
Entre los quince primeros aparecen instituciones de ciudades como Barranquilla, Medellín, Cartagena, Floridablanca y municipios cercanos a Bogotá. El ranking en inglés está encabezado por:
- Colegio Bilingüe Buckingham – Bogotá
- St George’s School – Bogotá
- Colegio El Camino Academy – Bogotá
- Colegio Hebreo Unión – Barranquilla
- Colegio Panamericano – Floridablanca
- Colegio Montessori – Medellín
- Colegio Los Nogales – Bogotá
- Colegio Campoalegre – Sopó
- Colegio Montessori British School – Bogotá
- Colegio Santa Francisca Romana – Bogotá
- Liceo Anglo Colombiano – Circasia
- Colegio Abraham Lincoln – Bogotá
- Gimnasio Vermont – Bogotá
- Colegio Jorge Washington – Cartagena
- Colegio Anglo Colombiano – Bogotá
La presencia de múltiples colegios de Bogotá en el listado refleja la consolidación de modelos educativos bilingües en la capital, muchos de ellos con currículos internacionales o programas de certificación en idiomas.
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Un grupo pequeño logra destacar en múltiples áreas
Más allá del desempeño en inglés, el estudio también revela un panorama amplio sobre la calidad educativa en Colombia. De los casi 15.000 colegios que existen en el país con educación hasta último grado, apenas 205 lograron aparecer en al menos una de las cinco materias analizadas.
El nivel de exigencia es aún mayor cuando se analizan las instituciones que sobresalen de manera integral. Solo 21 colegios lograron clasificar simultáneamente en los listados de las cinco materias, lo que los ubica en el grupo denominado Top Colombia.
Esto significa que menos del 0,2% de los colegios del país alcanza un desempeño académico sobresaliente en todas las áreas evaluadas.
En general, la distribución del desempeño muestra que destacar en varias materias es considerablemente más difícil que hacerlo en una sola. Del total de instituciones clasificadas:
- 94 colegios aparecen en una sola materia
- 20 colegios en dos materias
- 19 colegios en tres materias
- 51 colegios en cuatro materias
- 21 colegios en cinco materias
Este comportamiento sugiere que el liderazgo educativo en múltiples áreas suele estar asociado a modelos institucionales consolidados.
Qué caracteriza a los mejores colegios que dominan varias materias
El informe también identifica patrones comunes entre las instituciones que logran posicionarse en varias áreas del conocimiento.
Entre las características más frecuentes aparecen:
- procesos de acreditación o certificación internacional
- modelos educativos consolidados
- proyectos bilingües o internacionales
- estrategias sistemáticas de seguimiento a resultados académicos
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Estos elementos suelen reflejar una inversión sostenida en formación docente, innovación pedagógica y evaluación continua del desempeño académico.
Revise el escalafón completo de colegios colombianos incluidos en este escalafón hacienco clic en este enlace.