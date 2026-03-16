La Autopista Norte es uno de los corredores viales más utilizados por los bogotanos. Cada día, cientos de miles de ciudadanos la recorren para ir a sus trabajos en el norte o el centro de la ciudad, y luego volver a sus hogares en localidades como Suba, Usaquén o municipios cercanos de la Sabana.
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En una capital donde los tiempos de desplazamiento ya son elevados, cualquier intervención en esta vía suele generar impactos inmediatos en la movilidad y, especialmente, en las horas pico.
De acuerdo con el Traffic Index 2025 de la empresa tecnológica TomTom, los colombianos pierden en promedio 148 horas al año en trancones, mientras que ciudades como Bogotá registran 153 horas anuales de tiempo perdido en congestión.
La capital, además, se ubicó como la séptima ciudad con mayor congestión vehicular entre 492 ciudades analizadas, con una velocidad promedio de apenas 18,9 kilómetros por hora en hora pico. En ese escenario, cualquier cierre o reducción de carriles puede amplificar los retrasos diarios de miles de conductores.
Precisamente en este corredor clave se implementará un nuevo cierre que podría aumentar la presión sobre la movilidad del norte de Bogotá.
Cierre en la Autopista Norte por obras en puente peatonal
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en la calzada rápida de la Autopista Norte a la altura de la calle 97, en sentido norte – sur, con el fin de permitir obras de reforzamiento en un puente peatonal del sector.
La intervención se ejecuta en el marco del contrato IDU-353-2020, que incluye trabajos de infraestructura asociados a proyectos viales y de movilidad en la ciudad.
Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las labores comenzarán a las 12:00 a. m. del 16 de marzo de 2026 y se extenderán por aproximadamente 40 días, con cierre permanente durante las 24 horas del día.
Esto significa que durante más de un mes los conductores deberán circular con una capacidad reducida en uno de los puntos neurálgicos de la Autopista Norte, un corredor que conecta zonas residenciales, centros empresariales y el eje comercial del norte de Bogotá.
Cómo funcionará el tránsito durante este cierre en la Autopista Norte
Para mitigar el impacto en la movilidad, la Secretaría de Movilidad autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que define cómo deberán circular los vehículos mientras se ejecutan las obras.
De acuerdo con el esquema aprobado, los conductores que transiten por la Autopista Norte en sentido norte – sur podrán continuar su recorrido por los dos carriles habilitados de la calzada rápida y por los carriles de la calzada lenta.
Aunque la vía seguirá operando, la reducción de carriles puede generar mayores tiempos de desplazamiento, especialmente en las horas de mayor flujo vehicular, cuando miles de personas se movilizan hacia los centros empresariales de la ciudad o regresan a sus hogares al final de la jornada.
En cuanto a los peatones y ciclistas, las autoridades indicaron que no se prevén afectaciones en andenes ni en infraestructura para ciclistas, por lo que podrán continuar utilizando las rutas habituales en el sector.
El cierre hace parte de las actividades de reforzamiento estructural del puente peatonal ubicado en la calle 97, infraestructura clave para el cruce seguro de peatones sobre la Autopista Norte.
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Este tipo de intervenciones busca garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de las estructuras urbanas, especialmente en corredores con alta demanda de tráfico. Además, varias de estas obras están vinculadas con proyectos viales más amplios que buscan mejorar la movilidad en el mediano plazo en Bogotá.
La zona de la calle 97, por ejemplo, es estratégica por su cercanía con áreas empresariales, clínicas, hoteles y corredores comerciales del norte de la ciudad, además de estaciones del sistema TransMilenio que movilizan miles de pasajeros diariamente.