Datos para decidir: la clave detrás de una infraestructura más eficiente y sostenible

Más allá de las obras y los sistemas de servicios, la infraestructura configura un ecosistema donde convergen el territorio, la planificación urbana y la gestión predial. En ese entramado, estos componentes dejan de operar de forma aislada y su articulación, cada vez más soportada en datos, se convierte en un factor determinante para el desarrollo.
En ese punto, la capacidad de recopilar, organizar y analizar información georreferenciada cobra especial relevancia. Ahí es donde entran a jugar un papel clave los Sistemas de Información Geográfica (SIG), una tecnología que permite estructurar y visualizar datos sobre redes, carreteras, ferrovías, entre otros activos, en un mismo entorno.
Datos para ubicar y decidir
De acuerdo con Marta Madrid Moreno, líder del sector de Infraestructura en Esri Colombia y Ecuador, los SIG son una herramienta que aporta la ubicación de cualquier tipo de infraestructura.
“Esa es una característica esencial de la infraestructura: saber dónde está. Dónde tengo los postes, dónde tengo las vías, dónde se presentó un deslizamiento… Esta tecnología permite manejar de manera organizada y con una visión holística toda esa información con base en la ubicación. Además, aporta la capacidad de acceder a información y tomar decisiones basadas en datos de una manera mucho más eficiente y más integral”, explicó.
En ese contexto, espacios como la Conferencia Esri para Infraestructura 2026 han servido para poner sobre la mesa el papel de estas herramientas en la toma de decisiones. El encuentro reunió a expertos de empresas públicas y privadas vinculadas al sector, con el objetivo de intercambiar experiencias orientadas a mejorar la eficiencia operativa, optimizar costos y avanzar en sostenibilidad.
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Los cuellos de botella del desarrollo
Datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) muestran que, actualmente, el país cuenta con 7.844 kilómetros de vías concesionadas, 14 aeropuertos, diez zonas aeroportuarias y tres corredores férreos activos, lo que evidencia una base relevante para competir a nivel regional. Sin embargo, los retos para lograrlo siguen siendo grandes.
María Fernanda González, gerente ambiental y de sostenibilidad de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), destacó tres desafíos: la confianza inversionista, la visibilización de proyectos frenada en parte por las demoras en los trámites y la falta de acompañamiento.
“Hay diferentes retos en cuanto al licenciamiento ambiental, a los trámites, a consultas previas, a la gestión predial. Toda esa tramitología requiere también un acompañamiento. Y eso va ligado a que muchas veces los desarrolladores de proyectos llegan solos a los territorios y necesitamos tener un acompañamiento más cercano del Estado para poder garantizar ese relacionamiento con las comunidades, que a veces se ha traducido en conflictividad. Tenemos que poder garantizar un mejor relacionamiento para que estos proyectos puedan salir a flote”, resaltó González.
A esa lista se suma la seguridad jurídica, en la medida en que los cambios constantes en las reglas de juego generan incertidumbre para los desarrolladores.
La directiva también enfatizó que el territorio es estratégico para la toma de decisiones y entenderlo es fundamental. “Al tener datos, lo importante es poder analizarlos y a través de ellos encontrar soluciones para la región”, añadió.
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Una oportunidad de mejora
Las expertas coinciden en que existen varias oportunidades de mejora, en especial porque hay múltiples entidades con instrumentos que inciden en el desarrollo territorial y en las viabilidades del uso del suelo.
“Se trata de facilitar la articulación entre entidades, entender que las decisiones de una cartera impactan a otras y que muchas veces no se logra ver de manera integral el territorio. Esa sería una oportunidad valiosísima para saber en dónde estamos y cuáles son esas viabilidades para el desarrollo de las regiones”, resaltó González.