Abicalçados es la asociación que agremia al 80 % de la industria de calzado de Brasil, con más de 250 empresas afiliadas. Opera como la principal interlocutora del sector ante el gobierno federal y lidera el programa Brazilian Footwear, ejecutado en alianza con Apex Brasil, que promueve las exportaciones del gremio en mercados como Colombia, Chile, Italia y Estados Unidos. Haroldo Ferreira, su presidente, habló con Valora Analitik en el marco del BF Show en Sao Paulo sobre el estado de la industria, la presión arancelaria de Estados Unidos y el lugar que ocupa Colombia en la agenda exportadora brasilera.
¿Qué es Abicalçados y cuál es su alcance dentro de la industria?
Abicalçados representa al 80 % de la producción de calzado de Brasil y tiene más de 250 empresas asociadas. Nuestro mandato es defender, promover y desarrollar la industria. Con esa representatividad, la asociación participa en todos los foros relevantes: discusiones legislativas con el gobierno federal, ferias internacionales como Riva del Garda y Micam en Italia, y ruedas de negocios en mercados prioritarios como Colombia y Chile. El programa Brazilian Footwear, ejecutado con Apex Brasil, es la columna vertebral de nuestra estrategia de promoción comercial internacional.
¿Cómo está la industria en Brasil hoy?
La industria atraviesa el mismo reordenamiento geopolítico que afecta a todos los sectores productivos en el mundo. La proyección para 2026 es un crecimiento cercano a cero, y el escenario depende en gran medida de lo que decida Estados Unidos con los aranceles. Hoy existe un arancel plano del 10 % para todos los países; si esa tarifa se mantiene, hay margen para crecer hasta 1,4 % respecto a 2025. Si se impone una sobretasa adicional, ese crecimiento desaparece.
¿Con qué desafíos se encontrará el próximo gobierno de Brasil en octubre?
El principal problema sigue siendo el llamado «costo Brasil»: una combinación de alta carga impositiva, baja eficiencia logística y costos laborales extra que restan competitividad a las exportaciones. A eso se suma el crecimiento sostenido de las importaciones de calzado, frente al cual las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno federal no han sido suficientes. Cada par importado es un par que deja de producirse en Brasil.
En cuanto al frente arancelario con Estados Unidos, no hay tiempo para esperar al próximo gobierno, que asumirá el 1 de enero, ese asunto debe resolverse con la administración actual.
¿Qué tan importante es Colombia para la industria de calzado brasilera?
Colombia ocupa un lugar destacado en nuestra agenda exportadora. La razón principal es cultural: el consumidor colombiano tiene gustos similares a los nuestros en términos de moda, diseño y modelo de calzado, lo que facilita la penetración del producto. Por eso, en Abicalçados mantenemos acciones comerciales activas en el mercado colombiano y nuestro objetivo es seguir creciendo las exportaciones hacia ese destino.
Si fuera un comprador colombiano, ¿por qué debería elegir calzado brasilero?
Primero, por la afinidad de gusto: el diseño brasilero encaja bien con las preferencias del consumidor colombiano. Segundo, por la calidad: el calzado brasilero es equiparable o superior a cualquier producto internacional en ese segmento. Y tercero, y quizás el más diferenciador frente a la competencia asiática, es la sostenibilidad: una parte significativa de la producción brasilera está certificada bajo el programa Origen Sustentable. Eso implica cumplimiento de estándares sociales y ambientales que sencillamente no existen en Asia. Eso sí, si lo que busca es solo precio, es difícil competir con Asia, pero si quiere un producto de mejor calidad, más elaborado y que respete criterios de ESG, Brasil es un gran diferencial.
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¿Cuál es el principal obstáculo para exportar a Colombia?
A pesar de la proximidad geográfica, la ruta marítima Brasil-Colombia es menos eficiente que la que conecta Asia con América del Sur. El flujo de contenedores desde China hacia la región es considerablemente mayor, lo que se traduce en más frecuencias, mejores tarifas y menos transbordos. Brasil, en cambio, muchas veces debe hacer escala en terceros puertos antes de llegar a Colombia. Y aunque el flete aéreo es una alternativa viable para volúmenes pequeños, su costo es elevado. La paradoja es que un país geográficamente más cercano termina siendo logísticamente más caro.