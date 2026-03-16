Los mejores colegios de Bogotá, Cali y Barranquilla en matemáticas, según nuevo ranking 

Las matemáticas suelen ser uno de los pilares más determinantes en la formación académica de los estudiantes. Más allá de las operaciones y los cálculos, esta disciplina desarrolla habilidades fundamentales para el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la toma de decisiones, competencias que hoy son clave tanto en la educación superior como en el mundo empresarial y tecnológico.
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Por eso, para muchos padres de familia, conocer cuáles colegios destacan en la enseñanza de matemáticas se ha convertido en un criterio relevante al momento de elegir institución educativa para sus hijos.
En un contexto donde las habilidades STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— ganan cada vez más peso en el desarrollo económico y en el mercado laboral global, el desempeño de los colegios en esta área cobra especial importancia.
Un reciente análisis del estudio “100 Mejores Colegios por Materias 2026” permite precisamente identificar qué instituciones educativas sobresalen en matemáticas en Colombia y, en particular, cuáles lideran en ciudades clave como Bogotá, Cali y Barranquilla.
Cómo se elaboró el ranking de colegios en matemáticas
El informe forma parte de una medición anual publicada desde 2014 que analiza el desempeño académico de colegios colombianos en cinco áreas fundamentales: inglés, lectura, matemáticas, sociales y ciencias.
En su edición número 13, correspondiente a 2026, el estudio identificó 205 colegios que lograron clasificar en al menos una materia, tras alcanzar los mejores resultados derivados del Ranking Col-Sapiens 2025-2026.
A diferencia de otros listados educativos que se basan únicamente en resultados puntuales de las pruebas Saber 11, esta medición utiliza una metodología más amplia.
Para el análisis se emplearon los índices por materia del sistema Prisma del ICFES, calculados a partir del 80 % de los mejores resultados obtenidos en las pruebas Saber 11 durante los últimos tres años.
Este enfoque permite evaluar el desempeño académico de cada institución a lo largo de cuatro promociones consecutivas de estudiantes, lo que ayuda a identificar tendencias más estables y menos influenciadas por resultados aislados.
En otras palabras, la posición de un colegio en matemáticas no responde únicamente al rendimiento de una generación específica de estudiantes, sino al trabajo pedagógico acumulado durante varios años.
Los colegios que lideran matemáticas en Bogotá, Cali y Barranquilla
En el ranking nacional de matemáticas, el primer lugar lo ocupa el Liceo Campo David de Bogotá, institución que encabeza el listado de desempeño en esta área.
El segundo puesto corresponde al Colegio Bilingüe Diana Oese de Cali, mientras que el tercer lugar lo ocupa el Colegio Boston Internacional de Barranquilla.
Estos tres colegios se posicionan como referentes en la enseñanza de matemáticas dentro de las principales ciudades del país, lo que los convierte en instituciones observadas por padres de familia, analistas educativos y expertos en formación académica.
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El listado de los 15 colegios con mejor desempeño en matemáticas en Colombia incluye instituciones ubicadas en distintas regiones del país:
- Liceo Campo David – Bogotá
- Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali
- Colegio Boston Internacional – Barranquilla
- Colegio San Mateo Apóstol – Yopal
- Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca
- Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá
- I.E. Juan Bautista María Vianney – Paipa
- Colegio Anglo Americano – Bogotá
- I.E. Cambridge School – Pamplona
- Colegio San Carlos – Bogotá
- Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo – Rionegro
- Colegio Andino de Tunja – Tunja
- St George’s School – Bogotá
- Colegio Reuven Feuerstein – Bogotá
- Gimnasio Vermont – Bogotá
La presencia reiterada de colegios de Bogotá en el listado refleja el peso que tiene la capital en la formación académica del país, aunque instituciones de ciudades intermedias también logran posicionarse en el ranking.
El estudio destaca que las posiciones alcanzadas por cada colegio no solo reflejan el desempeño de los estudiantes, sino también el trabajo de los equipos docentes responsables de cada área del conocimiento.
De acuerdo con la metodología del ranking, cuando una institución aparece en una posición destacada en matemáticas, ese resultado también puede interpretarse como el lugar que ocupa su equipo de profesores de matemáticas frente a miles de equipos docentes en el país.
Esto significa que los resultados académicos no dependen exclusivamente de los estudiantes que presentan las pruebas, sino del proceso pedagógico acumulado que los profesores desarrollan con distintas promociones a lo largo del tiempo.
Por esa razón, el estudio buscó visibilizar el papel de los docentes, invitando a los colegios que lograron clasificar a compartir fotografías de sus equipos académicos en las materias donde obtuvieron posiciones destacadas.
El informe también revela qué tan difícil es alcanzar un lugar destacado en esta medición educativa.
En Colombia existen cerca de 15.000 colegios con educación hasta el último grado, pero solo 205 instituciones lograron clasificar en al menos una de las cinco materias analizadas.
La exigencia es aún mayor cuando se analiza el desempeño integral. Apenas 21 colegios aparecen simultáneamente en los rankings de las cinco materias, lo que representa menos del 0,2 % de los colegios del país.
La distribución del desempeño también evidencia que destacar en varias áreas es considerablemente más complejo que hacerlo en una sola:
- 94 colegios clasificaron en una sola materia
- 20 colegios en dos materias
- 19 colegios en tres materias
- 51 colegios en cuatro materias
- 21 colegios en las cinco materias
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Según el análisis del estudio, las instituciones que logran aparecer en varias materias suelen compartir ciertas características institucionales.
Entre ellas destacan modelos educativos consolidados, procesos de acreditación internacional, programas bilingües y estrategias sistemáticas de seguimiento a resultados académicos.
Revise el escalafón completo de colegios colombianos incluidos en este escalafón hacienco clic en este enlace.