La industria textil y de la confección en Colombia atraviesa un momento de consolidación sin precedentes. Tras un 2025 que marcó un hito histórico para el sector, el 2026 se proyecta como un año de crecimiento continuo y fortalecimiento de toda la cadena de valor. En este contexto, Createx 2026 se posiciona como el punto de encuentro fundamental para articular a los actores nacionales e internacionales, ofreciendo soluciones que van desde el insumo básico hasta la prenda terminada.
Un panorama de crecimiento y solidez económica
El sistema moda en Colombia demostró una resiliencia notable durante el último año. En 2025, el consumo de moda alcanzó la cifra de $36,72 billones, lo que representa un crecimiento nominal del 10,25 % respecto al año anterior. Este dinamismo no solo refleja una reactivación en el gasto de los hogares, que solo en diciembre llegó a los $4,10 billones, sino que también respalda la robustez de la estructura productiva del país.
Para el presente año, las proyecciones mantienen una tendencia positiva con un crecimiento de mercado estimado cercano al 7 %. Este comportamiento es impulsado por una industria que ha incrementado su producción en un 3,7 % y sus ventas en un 1,8 % en el último periodo reportado, demostrando una capacidad instalada lista para responder a las demandas del mercado global.
El impacto del sportswear y el fenómeno del mundial
Una de las categorías más dinámicas para esta edición es, sin duda, la ropa deportiva. El mercado de sportswear en Colombia ya supera los US$1.500 millones anuales y mantiene proyecciones de crecimiento del 6 %. Este auge está ligado a la cercanía de la Copa Mundial 2026, un evento que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un motor de la industria textil.
Detrás de cada camiseta deportiva existe una compleja cadena productiva que incluye procesos de sublimación, estampación, textiles de alto rendimiento y tecnología especializada. Createx 2026 responderá a esta tendencia, impulsada también por fenómenos como el blokecore, la integración de prendas deportivas en el uso diario, ofreciendo a los empresarios las herramientas necesarias para capitalizar estas oportunidades de mercado.
Los seis pilares de la experiencia Createx
Organizada por Corferias y la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA), la octava versión de la feria se articula a través de seis componentes diseñados para cubrir cada necesidad de la industria:
- Muestra comercial: Un espacio que reúne desde proveedores de insumos y textiles hasta maquinaria de última generación y producto terminado, facilitando la conexión entre compradores y expositores nacionales e internacionales.
- Muestra dinámica: Un escenario de aprendizaje práctico donde los visitantes podrán observar maquinaria en operación en tiempo real, conociendo de primera mano cómo la innovación aporta eficiencia y valor agregado a la producción.
- Agenda académica: Un programa de alto nivel enfocado en temas críticos como la sostenibilidad, la economía circular y la transformación digital, esenciales para la toma de decisiones estratégicas en el mercado actual.
- Talleres especializados: Espacios prácticos que permiten profundizar en técnicas específicas y el uso de nuevos materiales, conectando el conocimiento con la realidad operativa del taller y la fábrica.
- Rueda de negocios: El eje comercial de la feria, diseñado para generar encuentros efectivos, acuerdos comerciales y la apertura de nuevos mercados tanto internos como externos.
- Pasarelas: El escaparate donde la innovación en insumos y procesos se materializa en diseño, evidenciando el vínculo final entre la cadena productiva y las tendencias de consumo.
Fortaleza regional: el ADN de la confección colombiana
Createx 2026 reconoce que la potencia de la industria nace en los territorios. Aunque Bogotá y su región consolidan un papel estratégico al albergar el 31,2 % de las empresas textiles del país, el dinamismo regional es el verdadero motor del sector.
Destacado: Corferias anuncia renovación total de su recinto ferial en Bogotá.
Nuevas plazas como Montería, Manizales y Pereira han registrado incrementos anuales en gasto superiores al 14 %, mientras que polos tradicionales mantienen su especialización:
- Santander y Norte de Santander: Líderes en denim y calzado.
- Antioquia y Valle del Cauca: Pilares del liderazgo industrial.
- Ibagué: Referente en confección por paquete completo.
- Eje Cafetero: Innovación con enfoque en sostenibilidad.
Del 12 al 14 de mayo, Corferias se convertirá en el epicentro de la actualización y el networking. Para los profesionales del sector, participar en esta octava edición no es solo una oportunidad comercial, sino una necesidad estratégica para fortalecer sus encadenamientos productivos y proyectar sus negocios hacia los nuevos retos globales.