Corferias anunció el inicio de una renovación total de su recinto ferial en Bogotá como parte de su hoja de ruta hacia 2030, en un proyecto con el que busca modernizar su infraestructura y ampliar su capacidad para la realización de eventos empresariales y ferias sectoriales.
De acuerdo con información conocida por Valora Analitik, la transformación contempla la modernización de pabellones, la actualización de redes técnicas y la incorporación de nuevas tecnologías para adaptar el recinto a las necesidades de los próximos años.
El proyecto busca preparar la infraestructura para recibir eventos de mayor tamaño y complejidad, así como mejorar las condiciones operativas para expositores, visitantes y organizadores.
La transformación de Corferias arrancará por todo su recinto ferial
El principal anuncio dentro del plan es la intervención total del recinto ferial, con el objetivo de convertirlo en una infraestructura preparada para los próximos 20 años.
Dentro de la renovación se contempla la construcción de nuevos espacios de exhibición. El proyecto prevé un Pabellón Norte de 20.000 metros cuadrados y un Pabellón Sur de 15.000 metros cuadrados, que estarán conectados a través de un eje central.
Con esta ampliación, Corferias proyecta contar con 50.000 metros cuadrados de espacio de exhibición renovado.
La renovación también mantendrá algunos elementos representativos del lugar, como el tradicional arco de acceso al recinto.
Las obras iniciaría en el segundo semestre de 2027.
Más de 240 eventos en un año
El anuncio de la renovación se da en un momento de alta actividad para Corferias.
Durante 2025, el recinto realizó más de 240 eventos, entre ellos más de 40 ferias sectoriales, además de actividades en Ágora Bogotá y otros espacios operados por la organización.
En esos eventos participaron más de 7.600 expositores, de los cuales el 45 % correspondió a pequeñas y medianas empresas, el 40 % a microempresas y artesanos y el 15 % a grandes compañías.
A esto se sumaron más de dos millones de asistentes presenciales y cerca de 2,5 millones de interacciones virtuales de negocio.
El impacto económico también es relevante. Un estudio de Fedesarrollo señala que la actividad asociada a Corferias equivale aproximadamente al 4,7 % del PIB de Bogotá y contribuye a la generación de más de 62.000 empleos anuales.