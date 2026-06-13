La inteligencia artificial sigue ganando terreno en las empresas colombianas, pero más allá de los usos generalistas, algunas compañías están apostando por aplicaciones especializadas para resolver procesos críticos del negocio.
Ese es el caso de Webdox, firma especializada en gestión contractual que cumple cinco años de operación en Colombia y que actualmente trabaja con compañías de sectores como telecomunicaciones, alimentos, retail y servicios financieros.
En conversación con Valora Analitik, José Manuel Jiménez, CEO y fundador de Webdox, habló sobre la evolución del mercado colombiano, el crecimiento del sector legaltech, el papel de la inteligencia artificial en la gestión de contratos y los planes de expansión de la compañía en el país y la región.
¿Cuál ha sido el recibimiento de Webdox en Colombia y qué diagnóstico tienen sobre la adopción de inteligencia artificial en las empresas del país?
Hemos tenido un crecimiento muy rápido en el país, incorporando a empresas líderes de distintos sectores como Telefónica Colombia, Postobón, Oxxo y entidades del Grupo Aval, entre muchas otras.
En ese contexto, notamos que Colombia es uno de los mercados más adeptos a la tecnología de gestión contractual y al legaltech en general. La adopción ha sido muy positiva y vemos una cultura tecnológica bastante arraigada dentro de las organizaciones.
Además de la adopción, ya estamos viendo evidencia concreta de impacto. Empresas que utilizan nuestras herramientas de inteligencia artificial han reportado reducciones importantes en tiempos de revisión, generación y aprobación de contratos. También hemos observado una excelente recepción por parte de los clientes. Colombia es actualmente uno de nuestros países con mejores indicadores de satisfacción y eso ha impulsado que nuevas compañías sigan incorporándose a nuestra plataforma.
¿Cómo puede traducirse una gestión contractual más eficiente en una ventaja competitiva para las empresas?
Lo primero es entender que los contratos son negocios. Están presentes en distintos macroprocesos de una compañía.
En ventas, por ejemplo, los contratos ayudan a gobernar los ingresos. Los ciclos contractuales forman parte del ciclo comercial y, cuando esos procesos se automatizan y se gestionan mejor, las ventas pueden cerrarse más rápido y con mayor control.
Lo mismo ocurre con los proveedores. Muchas empresas dependen de contratos críticos para garantizar la continuidad de sus operaciones. Si esos acuerdos no están al día o no se gestionan correctamente, la operación puede verse afectada.
Cuando a todo esto se le agrega IA para analizar contratos, construirlos, sugerir mejoras y controlar bases de clientes y proveedores, se obtiene mayor velocidad, pero también mejor calidad, cumplimiento y gestión de riesgos.
Webdox trabaja principalmente con grandes compañías. ¿Por qué decidieron enfocarse en ese segmento?
Nuestro foco principal está en el mundo enterprise porque allí existe una intensidad mucho mayor tanto en la cantidad como en la complejidad de la gestión contractual. Las grandes empresas suelen estar altamente reguladas y necesitan administrar simultáneamente grandes volúmenes de contratos, asegurando velocidad, calidad y cumplimiento.
Además, los contratos no son elementos aislados. Deben integrarse con sistemas comerciales, financieros y operativos. Esa complejidad funcional, sumada a los requerimientos de seguridad, privacidad e integración, es precisamente donde Webdox aporta más valor.
Eso no significa que descartemos otros segmentos, pero hoy nuestro enfoque está puesto principalmente en las compañías enterprise.
Destacado: Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo tras histórica salida a bolsa de SpaceX
¿Qué diferencia existe entre utilizar IA de forma general y hacerlo en procesos especializados como la gestión contractual?
La diferencia se puede resumir en tres conceptos: especialización, contexto y gobernanza.
Nuestra IA entiende que está trabajando con contratos. No se limita a recibir un documento y responder preguntas, sino que identifica el tipo de contrato, entiende en qué etapa del proceso se encuentra el usuario y ofrece herramientas específicas para acelerar revisiones y análisis.
Una herramienta genérica depende mucho más de las instrucciones que entregue el usuario. Nosotros entregamos contexto y especialización porque conocemos el mundo contractual.
A eso se suma la gobernanza, que incluye seguridad, privacidad y control de alucinaciones. Contamos con certificaciones de seguridad y privacidad de nivel internacional y, además, exigimos que nuestras respuestas puedan ser verificadas y la herramienta se use con responsabilidad. Por ejemplo, si el usuario pregunta cuál es el valor de un contrato, la plataforma no solo entrega la respuesta, sino que también permite identificar exactamente en qué parte del documento encontró esa información.
¿La inteligencia artificial también logra adaptarse a las particularidades de cada industria?
Sí. Hemos construido una base de conocimiento muy amplia a partir de proyectos desarrollados en distintos países e industrias.
Contamos con motores de clasificación y extracción de metadatos que se han ido especializando a medida que trabajamos con sectores específicos. Eso nos permite categorizar contratos y entender documentos con un nivel de precisión cada vez mayor.
Cuando una empresa financiera en Colombia utiliza nuestra plataforma, por ejemplo, nuestra inteligencia artificial ya cuenta con experiencia previa en ese tipo de contratos y puede abordar esos procesos con mayor precisión.
¿Cómo gestionan la seguridad de la información considerando que trabajan con documentos sensibles?
La seguridad es uno de nuestros pilares. Contamos con certificaciones como ISO 27001, ISO 27701, SOC 2 Tipo II, CSA Star Alliance e ISO 42001 para inteligencia artificial responsable.
Además, realizamos permanentemente pruebas de ethical hacking para validar nuestros niveles de protección y contamos con controles avanzados de permisos, perfiles de acceso, cifrado y segmentación de usuarios.
La combinación entre certificaciones, pruebas de seguridad y controles internos nos permite ofrecer los más altos estándares de protección para la información contractual.
¿Cómo ve el crecimiento del sector legaltech en Colombia?
Desde mi rol como presidente de la Asociación Chilena de Legaltech he tenido una relación cercana con la Asociación Colombiana de Legaltech, que considero una de las más avanzadas de América Latina.
Colombia cuenta con un ecosistema muy activo, con empresas grandes, medianas y pequeñas desarrollando soluciones para el sector legal. Además, los análisis de tendencias muestran que Colombia, junto con Brasil y Chile, es uno de los mercados más preparados para la adopción de tecnologías relacionadas con gestión contractual y legaltech.
Hay una combinación de talento, regulación y comprensión tecnológica que está impulsando el crecimiento del sector y favoreciendo la aparición de nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial.
¿Cuáles son los planes de Webdox para Colombia y la región durante 2026?
Colombia es uno de nuestros mercados prioritarios.
Nuestra intención es duplicar la inversión que ya realizamos en el país para seguir acelerando el crecimiento. Este año probablemente terminaremos creciendo tres veces respecto al periodo anterior.
A nivel regional, seguimos fortaleciendo nuestra presencia en Brasil, México, Perú, Chile y Colombia. Nos hemos convertido en un proveedor regional para grandes compañías multinacionales y latinoamericanas que buscan una solución para gestionar contratos en distintos países.
Recientemente han hablado del concepto de “Agentic CLM”. ¿Qué significa y por qué es relevante?
Estamos evolucionando desde una plataforma tradicional de gestión contractual hacia una plataforma conversacional. La idea es que muchas de las tareas se ejecuten mediante conversaciones con agentes de inteligencia artificial.
Los usuarios ya no necesitan aprender a utilizar sistemas complejos. En lugar de eso, interactúan mediante lenguaje natural y los agentes realizan las acciones necesarias dentro de la plataforma.
Creemos que este será uno de los grandes cambios de la industria durante los próximos años y queremos posicionarnos como pioneros y como la infraestructura contractual agéntica de América Latina.
Destacado: Pensamiento estratégico e inteligencia artificial: los temas que convocaron a empresarios en Medellín