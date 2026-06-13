En el marco de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Bavaria realizó el lanzamiento de su plataforma ‘’Pongo la tienda, la sede oficial del barrio’, una iniciativa con la que busca impulsar a los negocios de barrio como tribunas de este importante evento deportivo.
Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria, destacó que, con una inversión de $115.000 millones, la compañía apunta a impactar a 128.000 negocios para que puedan tener una mejor infraestructura y optimizar la experiencia del consumidor.
“La plataforma es una invitación a los colombianos a que en sus respectivos barrios vayan a la tienda más cercana y puedan disfrutar de todos los partidos de fútbol, especialmente los de la Selección, con una cerveza muy fría”, resaltó.
La propuesta también hace parte de la apuesta de Bavaria por impulsar el fortalecimiento del canal tradicional, una red que reúne más de 500.000 establecimientos en Colombia y genera cerca de 575.000 empleos e ingresos para miles de familias.
Destacado: Pensamiento estratégico e inteligencia artificial: los temas que convocaron a empresarios en Medellín
La iniciativa también contempla ese “matrimonio” eterno que existe entre estos establecimientos y la venta de cerveza, convirtiéndolos en el socio por excelencia de la industria cervecera.
“La cerveza es un producto que se comercializa mayoritariamente, como categoría, a través de las tiendas de barrio. Cerca del 80 % del volumen de cerveza se vende a través de micro y pequeños negocios. Adicionalmente, la cerveza representa alrededor del 50 % del ingreso de estos negocios de barrio. Por eso, la industria ha tenido una apuesta de muy largo plazo para fortalecer y contribuir a la sostenibilidad de los pequeños negocios en el país”, añadió Fadul.
En otras palabras, el objetivo es que los tenderos puedan capitalizar el aumento en el tráfico de consumidores y fortalecer sus negocios durante uno de los momentos de mayor relevancia cultural y comercial del año.
Cabe recordar que desde 2017 la empresa ha impactado a cerca de 80.000 puntos de venta a través de su programa Emprendedores Bavaria con una apuesta de formación, acceso a la inclusión financiera, inclusión digital y también mediante mejor infraestructura para que estos puntos de venta puedan ofrecer mejores servicios a sus clientes y así elevar el nivel de ingresos de estas familias.