Multinacional belga firma acuerdo para comprar dos compañías colombianas del sector químico

La multinacional belga Prayon, uno de los principales actores mundiales en química del fósforo, firmó un acuerdo vinculante para la posible adquisición de las compañías colombianas HRA Uniquímica y HRA Ingredients, una operación que, de concretarse, reforzaría su presencia en América Latina y ampliaría su portafolio de ingredientes especializados para la industria alimentaria.
Lea también: Multinacional francesa invertirá 5 millones de euros y traerá nuevas tecnologías médicas a Colombia
La transacción, asesorada jurídicamente por Cuatrecasas, aún está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Sin embargo, representa un paso estratégico tanto para el grupo europeo como para las empresas colombianas, que buscan acelerar su proceso de internacionalización, ampliar su capacidad de innovación y fortalecer su competitividad en mercados de mayor valor agregado.
Más allá de la dimensión transaccional, la negociación hace parte de los planes conjuntos de crecimiento de HRA Uniquímica y HRA Ingredients, cuyo objetivo es generar mayor valor para sus clientes y fortalecer su capacidad para ofrecer soluciones más innovadoras, competitivas y con mayor alcance internacional.
La integración con Prayon les permitiría acceder a una red comercial global, ampliar su cobertura geográfica y potenciar sus capacidades de investigación y desarrollo.
La adquisición proyectada también responde a la estrategia de expansión internacional de Prayon, que en los últimos años ha venido reforzando su presencia en mercados de alto crecimiento mediante inversiones y compras estratégicas.
Según explicó la compañía belga, la integración con HRA permitirá consolidar su posición en aplicaciones alimentarias, fortalecer su oferta de sales de fosfato e incorporar nuevas líneas de ingredientes especializados como propionatos, minerales y ácido fumárico, productos ampliamente utilizados por la industria de alimentos.
Prayon, una multinacional líder en química del fósforo
Con sede principal en Engis, Bélgica, Prayon es una de las compañías más reconocidas del mundo en química del fósforo. Su historia se remonta a 1882, lo que le da más de 130 años de trayectoria desarrollando soluciones para industrias como alimentos, salud, agricultura, tratamiento de aguas, construcción, electrónica y productos químicos especializados.
Puede interesarle: Trump amenaza con nuevos aranceles: este es el motivo y el país que tendría que pagarlos
Actualmente, el grupo cuenta con cerca de 1.500 empleados, opera siete plantas de producción en Bélgica, Francia, Suiza y Estados Unidos, tiene presencia comercial en más de 100 países y su tecnología es utilizada en más de 130 plantas de ácido fosfórico alrededor del mundo.
La compañía también ha fortalecido su crecimiento mediante adquisiciones. En 2024 incorporó a la estadounidense Natural Enrichment Industries (NEI), especializada en fosfatos tricálcicos, como parte de su estrategia para ampliar su presencia en Norteamérica y consolidar su oferta de ingredientes alimentarios de alto valor.
Por su parte, HRA Uniquímica acumula 54 años de trayectoria en Colombia y se especializa en la fabricación y comercialización de ingredientes y aditivos para las industrias alimenticia, farmacéutica, cosmética y agroindustrial.
La empresa cuenta con dos plantas de producción, ubicadas en La Estrella (Antioquia) y en la Zona Franca de Cartagena, desde donde atiende clientes nacionales e internacionales y exporta a cerca de 20 países. Entre sus principales líneas de negocio se encuentran fosfatos, conservantes, minerales, especialidades químicas, soluciones para reducción de sodio, ovoproductos, sabores y extractos.
Además, la compañía ha desarrollado un centro de innovación dedicado al diseño de ingredientes y mezclas especializadas para responder a las nuevas tendencias del mercado y desarrollar soluciones personalizadas para sus clientes.
Para Prayon, la incorporación de HRA representa la oportunidad de fortalecer su presencia en un mercado latinoamericano que identifica como uno de los de mayor potencial de crecimiento para ingredientes alimentarios.
Al mismo tiempo, las compañías colombianas podrán complementar su experiencia con la infraestructura tecnológica, industrial y comercial del grupo belga, fortaleciendo su competitividad frente a los mercados internacionales.
La firma legal Cuatrecasas acompañó a HRA Uniquímica durante la estructuración del acuerdo vinculante. El equipo estuvo liderado por Jaime Moya, socio del área de Corporate-M&A, con el apoyo de Steffany Serebrenik, Nicolás Gaviria y María Garavito.
Moya destacó que el proceso permitió acercar a la empresa colombiana con un aliado estratégico de alcance global, capaz de potenciar su crecimiento sin perder el conocimiento y la cercanía con el mercado local.
«En este asesoramiento logramos facilitar el entendimiento entre nuestro cliente y un socio estratégico de talla mundial que puede potenciar sus capacidades y, al mismo tiempo, mantener su cercanía con el mercado local. Esta combinación de experiencias brindará a HRA la posibilidad de ofrecer un portafolio más amplio, expandir su cobertura geográfica, fortalecer su capacidad de investigación y ser más competitiva en el mercado internacional», afirmó Jaime Moya, socio de Corporate-M&A de Cuatrecasas.
También puede leer: Ecopetrol reconoce ataque cibernético: datos de usuarios y 15 compañías del grupo impactadas
La operación todavía deberá superar las aprobaciones regulatorias antes de su cierre definitivo. Si obtiene el visto bueno de las autoridades competentes, consolidará la presencia de Prayon en el mercado latinoamericano mediante la incorporación de dos compañías colombianas especializadas en ingredientes para diversas industrias y marcará una de las transacciones más relevantes del año para el sector químico del país.