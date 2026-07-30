Dólar abrió a la baja en Colombia y comenzó la jornada en $3.186 este 30 de julio

El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves 30 de julio de 2026 con una cotización de $3.186, lo que representa una caída de 0,28 % frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente y al cierre de la sesión anterior, cuando la divisa terminó en $3.195,10.
De acuerdo con la información del mercado SET-FX, durante los primeros minutos de negociación la moneda estadounidense registró un precio máximo de $3.186 y un mínimo del mismo nivel, con una única operación inicial por US$250.000, reflejando un inicio de sesión con baja liquidez.
Así, la apertura del mercado cambiario colombiano se produce en un contexto internacional de elevada cautela, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera sin cambios sus tasas de interés en la reunión de esta semana, mientras los inversionistas analizan las señales sobre el rumbo de la política monetaria en los próximos meses y esperan nuevos datos económicos en la mayor economía del mundo.
Al mismo tiempo, el comportamiento de las materias primas continúa siendo uno de los principales factores para las monedas de economías emergentes como Colombia. En la jornada de este jueves, el petróleo Brent avanzaba alrededor de 1,4 %, ubicándose cerca de US$92 por barril, impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las preocupaciones sobre la oferta mundial de crudo.
Coyuntura internacional y visión de mercado
Los mercados internacionales también permanecen atentos a la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos, especialmente de las grandes compañías tecnológicas, así como a la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que continúan en niveles elevados tras la decisión de la Fed, aumentando la volatilidad en los mercados financieros globales.
Para Colombia, la evolución del dólar durante la jornada seguirá dependiendo de la dirección de los precios del petróleo, del comportamiento global de la moneda estadounidense y del apetito por activos de riesgo en los mercados internacionales, factores que continúan marcando el desempeño del peso colombiano, a puertas también de la posesión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
Al respecto, JP Tactical destaca que “el dólar a nivel global mantiene su sesgo alcista de corto plazo en el indice DXY. En medio de un movimiento enrangado que acumula ya varias semanas sin rompimiento de niveles clave.
En la región se mantiene el sesgo alcista del dólar a corto plazo. Si superamos los techos clave en México y Brasil, en los $17,57 y los $5,21 respectivamente confirmaríamos cambio estructural al alza de mediano/largo plazo, cosa que todavía no sucede y nos da capacidad de espera en Colombia”.
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