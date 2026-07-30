Así avanzan las obras del megaparque de $216.000 millones que transformará el norte de Medellín

El megaparque que promete convertirse en uno de los nuevos referentes de espacio público de Medellín sigue tomando forma. Con una inversión superior a los $216.000 millones y una intervención que cambiará el norte de la ciudad, el proyecto acaba de alcanzar un nuevo hito constructivo en uno de sus frentes más importantes, clave para garantizar su desarrollo y futura operación.
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Se trata del Parque Primavera Norte, uno de los proyectos de espacio público más ambiciosos que actualmente ejecuta Medellín, el cual continúa avanzando y ya alcanzó más del 30 % de ejecución.
La obra busca transformar el norte de la ciudad con nuevos escenarios para el deporte, la recreación, la cultura y la atención a la primera infancia, además de incorporar soluciones para la protección ambiental y la recuperación del borde del río Medellín.
Uno de los frentes que hoy concentra los mayores esfuerzos corresponde a la construcción del muro de contención sobre el borde del río Medellín, una infraestructura considerada estratégica para garantizar la estabilidad del terreno donde se levanta este nuevo parque de más de 70.000 metros cuadrados. La estructura permitirá proteger el proyecto frente a la fuerza del afluente y reducir el riesgo asociado a procesos de erosión y crecientes.
La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) explicó que levantar esta estructura ha requerido una intervención técnica de alta complejidad. Antes de iniciar la cimentación fue necesario construir una barrera temporal para desviar el agua del río y generar una zona de trabajo en seco, condición indispensable para ejecutar las perforaciones e instalar los elementos que sostendrán el muro.
Como parte de estas labores ya fueron instalados 2.000 de los 2.600 micropilotes previstos para la obra. Estas estructuras, enterradas entre 7,5 y 8 metros de profundidad, funcionan como grandes anclajes que garantizarán la estabilidad del muro y permitirán soportar las cargas del terreno una vez el parque entre en funcionamiento. Paralelamente, ya comenzó la conformación de la estructura principal.
Recuperar el borde del río, uno de los principales objetivos del megaparque
Además de proteger la infraestructura, el muro tendrá un papel clave en la recuperación del espacio público alrededor del río Medellín.
La estructura contará con una longitud cercana a 300 metros y permitirá habilitar un nuevo borde urbano con miradores y recorridos peatonales, acercando nuevamente a los ciudadanos al afluente y convirtiendo este sector en un espacio para el encuentro, la contemplación y el disfrute del paisaje.
Este componente hace parte de una estrategia más amplia de renovación urbana que busca integrar infraestructura ambiental, espacio público y equipamientos sociales en una misma intervención.
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Mientras avanzan las obras de protección sobre el río, otros frentes de trabajo continúan desarrollándose de manera simultánea. La EDU informó que el proyecto ya registra más del 30 % de avance general, gracias al progreso en la renovación de la cancha Villa Niza, la construcción del jardín infantil Buen Comienzo, el Recreo Cultural y las obras de urbanismo que transformarán este sector de la comuna 2-Santa Cruz.
Estas intervenciones buscan consolidar un nuevo polo de encuentro para la comunidad, incorporando espacios destinados al deporte, actividades culturales, recreación y atención integral para la primera infancia.
El Parque Primavera Norte representa una de las inversiones urbanas más importantes que actualmente ejecuta Medellín. Durante su construcción, el proyecto ha generado más de 780 empleos.
Cuando finalice su construcción, la administración distrital estima que el parque beneficiará a más de un millón de habitantes, quienes contarán con nuevos espacios públicos, infraestructura social y soluciones ambientales que buscan mejorar la calidad de vida en el norte de Medellín.
Más allá de la construcción de nuevos escenarios, el Parque Primavera Norte busca convertirse en un referente de renovación urbana y recuperación ambiental para la ciudad.
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La combinación de infraestructura para la recreación, el deporte, la cultura y la primera infancia, junto con obras de protección frente al río Medellín y la recuperación de su borde, pretende cambiar la relación de la comunidad con este espacio y fortalecer la oferta de equipamientos públicos en una de las zonas con mayor densidad poblacional de la capital antioqueña.