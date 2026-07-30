Sector industrial podría verse más impactado que el residencial por el mantenimiento de SPEC

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), la única infraestructura de importación de gas de Colombia, iniciará un mantenimiento programado este jueves 30 de julio y se extenderá hasta el 3 de agosto de 2026. Esta terminal es clave para el sector energético colombiano, ya que permite abastecer hasta aproximadamente 45 % de la demanda de gas. Aunque el mantenimiento fue programado, se produce en un contexto de creciente incertidumbre sobre el suministro del energético. En caso de presentarse eventuales restricciones, el sector industrial sería el más expuesto frente a los usuarios residenciales.
Colombia dejó de producir el gas que consume desde diciembre de 2024. Desde entonces, comenzó a importar parte del energético para abastecer a usuarios residenciales, pequeños comercios, hospitales, refinerías y al sector de gas natural vehicular. El declive natural de los campos y la falta de incentivos para la exploración y producción llevaron a que Colombia tuviera que importar gas.
A este panorama se suma el fenómeno de El Niño. Si disminuyen los niveles de los embalses, y por ende, la generación hidroeléctrica, el sistema deberá depender en mayor medida de las plantas térmicas, cuyo principal insumo es el gas, un energético que escasea en el país.
Julio César Vera, experto en el mercado y presidente de XUA Energy, explicó que, durante el mantenimiento programado de SPEC, si fuera necesario priorizar sectores para el suministro de gas, el sector industrial sería el más expuesto, ya que no hace parte de la demanda esencial. En contraste, el consumo residencial tiene prioridad. En consecuencia, aseguró que muchas empresas han migrado hacia otras fuentes energéticas, no solo para garantizar la continuidad de sus operaciones, sino también por el incremento en el costo del gas. Entre las alternativas que han ganado competitividad están el diésel, el gas licuado de petróleo (GLP) y el carbón.
“Es importante señalar que el mantenimiento (de SPEC) sí o sí se debe realizar, esperando que no se presenten dificultades que lo extiendan más allá de los cuatro días previstos, dado que es lo que garantizará que el suministro de gas importado esté 100 % disponible para atender la etapa más crítica del fenómeno de El Niño, entre finales del presente año y comienzos del próximo (2027)”, expresó Vera.
Nuevos proyectos para importar gas
Cabe mencionar que Colombia avanza en varios proyectos de regasificación para ampliar su capacidad de importación de gas. Dos de los más importantes están ubicados en Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar). Sin embargo, ninguno ha entrado en operación. El primero que entraría en funcionamiento sería el de Buenaventura, mientras que el nuevo proyecto de Cartagena, liderado por Frontera Energy y Ecopetrol, estaría listo a finales de 2026 o comienzos de 2027. Con esto en mente, la única regasificadora que opera actualmente en Colombia entrará en mantenimiento.
Según Vera, esta infraestructura tiene una capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios para atender la generación térmica y otros sectores de la economía. No obstante, la demanda nacional superó 987 millones de pies cúbicos por día durante julio. Solo la generación térmica consume en promedio 270 millones de pies cúbicos diarios, cifra que en los últimos días ha superado 300 millones de pies cúbicos de gas por día debido al mayor uso de estas plantas para preservar el agua almacenada en los embalses y enfrentar el fenómeno de El Niño.
Vera añadió que, durante el mantenimiento de SPEC, la generación eléctrica deberá apoyarse principalmente en las fuentes hidráulicas y en la energía solar. Asimismo, indicó que las refinerías tendrían que evaluar alternativas para respaldar sus operaciones con GLP y combustibles líquidos. De igual forma, Ecopetrol pondría en el mercado cerca de 80 millones de pies cúbicos diarios de gas durante el mantenimiento, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios energéticos.
Sin embargo, si el mercado enfrenta condiciones de estrés por la baja oferta de gas, los principales afectados serían los usuarios industriales con contratos interrumpibles, los consumidores no esenciales, y de ser necesario, algunas plantas térmicas, dependiendo de las condiciones de sus contratos de suministro.
Pese a este panorama, Iván Arroyave, banquero de inversión, manifestó que el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena no debería generar desabastecimiento por sí mismo, ya que fue programado y existen planes de contingencia. No obstante, advirtió que sí reduce temporalmente el margen de seguridad de un sistema que depende cada vez más del gas importado. El analista recordó que las importaciones representan entre 20 % y 30 % del consumo nacional y que prácticamente todo ese gas ingresa por SPEC.
Ese combustible adquiere mayor relevancia en periodos de alta demanda eléctrica, como ocurre durante el fenómeno de El Niño, cuando aumenta la necesidad de abastecer las plantas térmicas del Caribe. Por su parte, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía y profesor de la Universidad Externado de Colombia, señaló que la regasificadora de Cartagena abastece a plantas como Termocandelaria, Tebsa y Termoflores, responsables de suministrar cerca de 60 % de la energía consumida en la región Caribe.
“Al suspender su operación por mantenimiento preventivo, que se anticipó de octubre para el periodo comprendido entre el 30 de julio y el 3 de agosto, se priva a esas tres plantas de su principal combustible. Parte del suministro ha sido cedido por la industria, pero aún existe un faltante imposible de cubrir, y por eso, tendrán que programarse desconexiones, como las que ya ha venido autorizando XM desde abril”, indicó.
Frente a este panorama, Acosta consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno Petro han sido paliativas y no garantizan plenamente la seguridad del suministro. Incluso señaló que la escasez de gas obligó al sector industrial a sustituir este combustible por diésel, fuel oil, GLP y carbón, lo que representa un retroceso para los objetivos de transición energética del Gobierno.
No obstante, Arroyave dijo que en el Gobierno sí hubo coordinación de acciones entre los agentes del mercado, aunque advirtió que la verdadera prueba será la ejecución de los planes durante los días que dure el mantenimiento de SPEC. En su opinión, las acciones implementadas responden a una coyuntura de corto plazo, pero no solucionan el problema de fondo: la falta de que enfrenta el país.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que el teletrabajo podría ser una de las medidas para enfrentar eventuales contingencias durante el mantenimiento de SPEC. A su vez, XM recomendó reducir el consumo de energía mediante cambios en los hábitos diarios, como privilegiar el transporte público o la bicicleta y utilizar el vehículo particular únicamente para trayectos superiores a 15 kilómetros o de más de 45 minutos en las grandes ciudades.
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En un contexto donde también se enfrenta la ola de calor o El Niño, el operador del mercado recomendó desactivar funciones como Bluetooth, GPS, cámaras y micrófonos cuando no sean necesarios, ya que estos equipos representan cerca de 23 % del consumo eléctrico de los hogares. También sugirió configurar los computadores en modo de ahorro de energía, lo que puede reducir el consumo entre 20 % y 30 %, y evitar dejar cargadores conectados, una práctica que permitiría ahorrar alrededor de 10 % del consumo eléctrico del hogar.